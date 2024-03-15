Нейробиологи нашли способ отключать чувство страха в мозге

Ученые сумели подавить страх, вводя мышам аденоассоциированный вирус, который отключил ген, ответственный за выработку ГАМК. Нейробиологи также нашли способ смягчить последствия сильного испуга постфактум, давая мышам обычный антидепрессант флуоксетин сразу после пугающего события. Флуоксетин предотвратил переключение нейромедиаторов на реакцию страха. Недостаток этого метода заключается в том, что препараты нужно принимать немедленно после травмирующей ситуации. При задержке приема эффект теряется.