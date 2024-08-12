NEWS.ru учредил премию имени погибшего коллеги Никиты Цицаги

16 июня 2024 года под Угледаром в Донецкой области погиб молодой журналист информационного портала News.ru Никита Цицаги. В память о дорогом сотруднике и близком друге редакция учредила премию его имени с названием «Взгляд сквозь сердце».
Премию, как объясняет сам информационный портал, будут вручать журналистам печатных, теле-, радио- и интернет-СМИ, которые освещают важные темы и судьбы пострадавших от техногенных или гуманитарных катастроф людей. СМИ должно иметь регистрацию в Российской Федерации. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.
Оценивать работы, присланные участниками, будут ведущие медиаспециалисты и представители государственных структур. Среди них официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, член Академии Российского Телевидения, ведущий программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.
Поучаствовать в премии можно уже сейчас — к участию допускаются работы, опубликованные с 1 августа 2023 по 1 августа 2024 года. Подать заявку можно до 30 сентября на сайте — там же расписаны более подробные правила участия.
Победителя жюри определит в декабре.