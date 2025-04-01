Невыносимое состояние. Мясников рассказал, можно ли умереть от боли

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников ответил на распространенные вопросы о боли. Он отметил, что вообще боль — это благо. «Это сигнальная система, которая говорит: “Стоп! Дальше не идем, дальше будет плохо”. Бывают люди, которые лишены боли — это инвалиды, они плохо кончают. У них нет сигнала “стоп”», — пояснил врач.
Иногда боль становится настоящим мучением. «Такое бывает, когда перенастраиваются рецепторы, причин для боли нет, но болит буквально все», — отметил Мясников. И очень важно то, как ты относишься к этому. Поначалу смиряешься с этим, а дальше у кого как.
К хронической боли можно привыкнуть. И не надо стараться ее притуплять, рассказал врач. Ведь на нее надо реагировать. Она для того и нужна.
Правда ли, что место боли можно почесать, чтобы притупить неприятные ощущения?
«Зуд и боль проводятся по одним и тем же каналам, нервам. Вы чешете и трете, это вызывает другой сигнал, боль первичная притупляется», — пояснил Мясников.
Можно ли умереть от боли?
«От боли можно умереть. Болевой шок мы видим сплошь и рядом. И именно от него умирают, причем достаточно легко», — рассказал доктор.