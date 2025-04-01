Невыносимое состояние. Мясников рассказал, можно ли умереть от боли

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников ответил на распространенные вопросы о боли. Он отметил, что вообще боль — это благо. «Это сигнальная система, которая говорит: “Стоп! Дальше не идем, дальше будет плохо”. Бывают люди, которые лишены боли — это инвалиды, они плохо кончают. У них нет сигнала “стоп”», — пояснил врач.