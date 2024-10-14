Невролог рассказала о схожести синдрома разбитого сердца с инфарктом

«Синдром разбитого сердца (стресс-индуцированная кардиомиопатия) — это острое состояние, при котором сердечная мышца перестает работать правильно и начинает сокращаться неравномерно», — объяснила она.
Специалист отметила, что при нем сократительная способность верха левого желудочка резко снижается и в момент сокращения сердца (фаза систолы) он приобретает характерную шарообразную форму, напоминающую горшок с длинным узким горлышком. Поэтому такое состояние получило еще одно название — кардиомиопатия такоцубо. Это японское слово обозначает горшок для ловли осьминогов, очертания которого напоминают форму левого желудочка во время его сокращения при этой патологии. Впервые этот синдром описали японские исследователи в 1990 году.
«Механизм развития синдрома такоцубо до сих пор до конца не изучен. Есть предположения, что сократимость левого желудочка частично снижается из-за нарушения связи между сердцем и периферической нервной системой, снижения микроциркуляции в сердечной мышце, спазма коронарных артерий, повышенного уровня гормонов стресса в крови. Часто кардиомиопатия такоцубо случается из-за сильного горя, продолжительного стресса, излишнего физического напряжения. Поэтому его и называют синдромом разбитого сердца», — уточнила Демьяновская.
По словам врача, основные симптомы этого состояния очень похожи на признаки инфаркта миокарда. Человек ощущает сильную боль в грудной клетке и общую слабость, у него нарушается сердечный ритм, он начинает задыхаться и может потерять сознание.
«При появлении таких симптомов необходимо вызвать скорую помощь. Пациентов с синдромом такоцубо лечат в условиях стационара. В большинстве случаев долгосрочный прогноз благоприятный: опасные симптомы проходят через несколько дней, и пациент полностью выздоравливает. В редких случаях могут возникнуть осложнения — мерцательная аритмия и кардиогенный шок — тяжелое проявление сердечной недостаточности, при котором сердце не может обеспечить нормальный кровоток», — предупредила невролог.
Она обратила внимание на то, что отличить синдром разбитого сердца от инфаркта миокарда без специальных исследований очень сложно. Жалобы и в том, и в другом случае схожие, электрокардиограмма тоже не покажет, с какой именно патологией пришлось столкнуться врачу. Выявить синдром поможет УЗИ сердца — эхокардиография. Благодаря ей можно увидеть характерную форму желудочка.
Исключить инфаркт миокарда также поможет коронароангиография, которая позволяет оценить состояние сердечных сосудов. Инфаркт вызывает закупорка одной из артерий тромбом, а при синдроме такоцубо кровоснабжение миокарда сохраняется, пояснила Демьяновская.
«Стрессовая кардиомиопатия — довольно редкая патология. Ее диагностируют всего у 1−2% пациентов, которые поступают в стационар с жалобами со стороны сердца. В 90% случаев она развивается у женщин в период менопаузы. К факторам риска относят вредные привычки, лишний вес, стрессы. Если у пациента есть другие сердечно-сосудистые заболевания, это повышает риск тяжелого, осложненного течения кардиомиопатии такоцубо», — добавила врач.
Ранее, 11 октября, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Алина Юнисова рассказала «Известиям», что у женщин есть свои особенности течения сердчено-сосудистых заболеваний и определенные риски. По ее словам, например, в менопаузу у них накапливается жир вокруг сердца и печени, за уровнем которого необходимо следить. Несмотря на то что в репродуктивном периоде риск развития сердечно-сосудистого заболевания у женщин примерно в три раза меньше, чем у мужчин, специфическими для этого периода факторами являются преэклампсия и развитие гестационного сахарного диабета во время беременности.