Невролог рассказала о схожести синдрома разбитого сердца с инфарктом

Ранее, 11 октября, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Алина Юнисова рассказала «Известиям», что у женщин есть свои особенности течения сердчено-сосудистых заболеваний и определенные риски. По ее словам, например, в менопаузу у них накапливается жир вокруг сердца и печени, за уровнем которого необходимо следить. Несмотря на то что в репродуктивном периоде риск развития сердечно-сосудистого заболевания у женщин примерно в три раза меньше, чем у мужчин, специфическими для этого периода факторами являются преэклампсия и развитие гестационного сахарного диабета во время беременности.