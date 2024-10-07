Невролог рассказала о продуктах, стимулирующих работу мозга

Она выделила грецкие орехи, которые не только внешне напоминают форму мозга, но и способны укрепить клеточные мембраны, а благодаря высокому энергетическому содержанию — улучшить настроение и когнитивные функции человека.
Брокколи является источником антиоксидантов, предотвращающих разрушение клеток. А красная рыба содержит омегу-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют более эффективной работе мозга и помогают поддерживать память и внимание, особенно в зрелом возрасте.
— Положительное влияние на работу мозга оказывает и шоколад. Благодаря микроэлементам, которыми богат этот продукт, улучшается память, повышается внимание, стимулируется мозговая деятельность. В особенности полезен горький шоколад, — рассказала Валуйская в беседе с Life.ru.
Она также отметила пользу голубики, которая не только положительно влияет на зрение, но и поддерживает когнитивные функции.
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