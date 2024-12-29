Невролог рассказал о способах научить мозг быть счастливым

Для большинства людей оптимальным считается сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки. Причем лучше ложиться спать до полуночи и просыпаться до 8:00. Сон именно в это время способствует более качественному восстановлению и ощущению бодрости на следующее утро, объяснил эксперт.