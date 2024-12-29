Невролог рассказал о способах научить мозг быть счастливым

От его способностей зависит эмоциональное состояние, жизнестойкость и счастье, отметил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов. Он рассказал «Известиям», как мозг управляет всеми аспектами жизни, и объяснил, как повлиять на свое эмоциональное состояние с помощью сна и полезной еды.
«Одна из важнейших задач в жизни — построить такие взаимоотношения с внешним миром, чтобы реализовать свое предназначение и получать от этого истинное удовлетворение», — сказал Данилов.
При этом, как отметил врач, современный человек предпочитает быстрые удовольствия: вместо полноценной еды — снеки, вместо чтения книг — рилсы, вместо романтических ухаживаний — сервисы знакомств. В результате работа системы вознаграждения, основанная на принципе «без труда не выловишь и рыбку из пруда», нарушается: после кратковременного всплеска радости следует продолжительное уныние.
«Нужно уйти от постоянной дофаминовой стимуляции и начать заботиться о своем мозге. Первым шагом может стать уважение циркадианных ритмов, налаживание режима сна и бодрствования», — подчеркнул эксперт.
Для большинства людей оптимальным считается сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки. Причем лучше ложиться спать до полуночи и просыпаться до 8:00. Сон именно в это время способствует более качественному восстановлению и ощущению бодрости на следующее утро, объяснил эксперт.
По его словам, большое удовольствие и долгосрочную радость могут принести поход в лес, рыбалка с друзьями и совместно приготовленная и съеденная в компании друзей или в семейном кругу еда.
«Включение в рацион печени трески, растительных масел, жирных сортов рыбы и орехов, содержащих Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и витамины группы B, оказывает позитивное действие на эмоциональное состояние», — добавил Данилов.
Еще одним важным аспектом для здоровья мозга является защита от информационного шума. Необходимо тщательно выбирать книги и фильмы, ограничивать время чтения новостной ленты.
Невролог рассказал, что автор книги «Пища для ума» Льюис Кэрролл говорил об «умственном обжорстве», имея в виду чтение книг без разбору и размышления.
«Сегодня научно доказано, что избыточное поглощение информации приводит к сбоям в работе нейро-иммуно-эндокринной системы, вызывая усталость и повышая тревогу. Потому потребление информации нужно фильтровать так же старательно, как и подходить к выбору еды», — утверждает эксперт.
Важным фактором влияющим на здоровье мозга является интерпретация обстоятельств жизни.
«Отношение к проблеме как к квесту — захватывающей возможности проверить, отточить свои навыки преодоления стресса, вместо уныния и роптания на судьбу, способствует формированию иммунной системы, устойчивой к инфекционным и неинфекционным заболеваниям», — заключил Данилов.
Ранее, 25 декабря, врач-диетолог, гастроэнтеролог Gastro Clinic Роман Мальков рассказал «Известиям» о связи между эмоциональным состоянием и здоровьем кишечника. По его словам, стресс и негативные эмоции запускают цепочку реакций, которые негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт.