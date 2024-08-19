Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли

«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч», — сказал Мартынов.
По словам невролога, синусит, воспаление носовых пазух, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз.
«Регулярные головные боли могут указывать и на высокое артериальное давление, особенно если оно не контролируется… К головным болям могут приводить проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке», — отметил врач.
Причиной частых головных болей у женщин, как рассказал Мартынов, могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы.
«Некоторые лекарства могут вызывать головные боли как побочный эффект. При частых головных болях, более 5 раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте», — заключил врач.