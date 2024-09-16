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Невролог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением не стоит злоупотреблять кофе, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Источник: Shutterstock

«При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства», — сказал Мартынов.

Кроме того, врач посоветовал людям, у которых есть проблемы с желудком или гастрит, обратить внимание на количество потребляемого кофе, поскольку он может вызвать расстройство пищеварения.

«У людей с гипертонией кофеин может еще больше увеличивать давление, хотя это кратковременно. Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница», — отметил Мартынов.

Невролог также рассказал про эффект «толерантности», который заключается в том, что организм привыкает к большому количеству кофе. Человеку нужно будет пить все больше кофе, чтобы достигать такого же эффекта бодрости и концентрации внимания.

«Это может перерасти в зависимость, у человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе», — добавил он.