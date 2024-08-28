Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг

Мартынов пояснил, что человеку в день можно потреблять 300−400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3−4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.