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Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению настроения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Источник: Reuters

«Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему», — сказал Мартынов.

Кроме того, как отметил невролог, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, это также снижает риск депрессии.

«В кофе содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений», — добавил врач.

Мартынов пояснил, что человеку в день можно потреблять 300−400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3−4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.

«Безопасной дозой кофе можно считать 1−2 чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным», — подчеркнул врач.