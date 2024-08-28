Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг

«Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему», — сказал Мартынов.
Кроме того, как отметил невролог, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, это также снижает риск депрессии.
«В кофе содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений», — добавил врач.
Мартынов пояснил, что человеку в день можно потреблять 300−400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3−4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.
«Безопасной дозой кофе можно считать 1−2 чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным», — подчеркнул врач.