Невролог: раннее наступление темноты заставляет организм вырабатывать мелатонин

«Контролируйте, сколько кофе и кофеиносодержащих напитков вы потребляете днём и вечером. Конечно, с одной стороны чашка кофе — хороший повод взбодриться днём, но она может стать причиной сложностей с отходом ко сну вечером. Рекомендуемое количество — не более трёх доз эспрессо с последним приёмом до 15:00. Если у вас есть трудности с отходом ко сну вечером, старайтесь избегать дневного света. А для тех, кто не страдает бессонницей, полезен дневной сон. Главное — 25—30 минут и не позднее 16:00», — заключил врач.