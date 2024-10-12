Невролог предупредила об опасности привычки хрустеть шеей

«Хруст, который время от времени появляется при движении шеи, может быть вызван несколькими факторами. В некоторых случаях он безобиден: звук издают пузырьки газа, которые образуются в суставной жидкости и лопаются при резком движении. Это не опасное для здоровья состояние. Помимо этого, хруст могут вызывать сухожилия или связки, если они слегка сместились, а затем вернулись на место», — объяснила она.