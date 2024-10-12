Невролог предупредила об опасности привычки хрустеть шеей

«Хруст, который время от времени появляется при движении шеи, может быть вызван несколькими факторами. В некоторых случаях он безобиден: звук издают пузырьки газа, которые образуются в суставной жидкости и лопаются при резком движении. Это не опасное для здоровья состояние. Помимо этого, хруст могут вызывать сухожилия или связки, если они слегка сместились, а затем вернулись на место», — объяснила она.
По ее словам, иногда характерный звук говорит о патологических процессах, например, об остеоартрите межпозвонковых суставов или дегенерации (разрушении) межпозвонковых дисков. В этом случае он ощущается, когда увеличивается сила трения костно-хрящевых структур друг о друга при движении шеей.
«Если крепитация (хруст в шейном отделе) при движении вызвана патологическими процессами, то резкие движения с большой вероятностью их усугубят. Они могут способствовать разрушению межпозвонковых дисков и, как следствие, появлению или прогрессированию радикулопатии — повреждению спинномозгового корешка», — предупредила врач.
Среди симптомов радикулопатии она назвала двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения в верхних конечностях. Человек может испытывать в них слабость, стреляющую боль, онемение, ощущение покалывания. Меняется и качество кожи — она может потерять здоровый цвет, стать сухой.
Даже если позвонки и межпозвонковые диски в порядке, хрустеть шеей специально нежелательно, подчеркнула специалист. Резкие нефизиологичные движения могут спровоцировать приступ головокружения у людей с аномалией Киммерли из-за ухудшения церебрального кровотока по позвоночной артерии. Еще одним ярким примером она назвала синдром Сикстинской капеллы.
«Было замечено, что некоторые посетители капеллы при попытке запрокинуть голову, чтобы рассмотреть фрески на потолке, теряли сознание. Это признак обеднения мозгового кровотока в бассейне позвоночных артерий. Риск подобных нарушений имеется у людей с аномалией Киммерли, атеросклерозом брахиоцефальных артерий, врожденной гипоплазией или аплазией позвоночной артерии с одной или двух сторон. Также резкие движения в шейном отделе могут привести к травмам позвоночника: шейный отдел самый подвижный и уязвимый», — заметила эксперт.
Демьяновская указала на то, что резкие движения могут провоцировать нестабильность в шейном отделе, а при экструзии дисков — даже способствовать развитию шейной миелопатии (поражения шейного отдела спинного мозга, связанного с двигательными, чувствительными нарушениями ниже уровня поражения и даже с нарушением физиологических отправлений и работы внутренних органов).
Нефизиологичные движения, приводящие к хрусту в области шеи, сами по себе должны насторожить, уточнила врач. Со временем регулярно повторяющиеся неестественные резкие движения могут привести к растяжению связок, кумулятивной травме мышц и связок и развитию асептического воспаления в мышцах шейного отдела и межпозвонковых суставах. Эти состояния сопровождаются болью и нарушением подвижности в шейном отделе.
«Вовсе не значит, что двигать шеей совсем не нужно. Просто движения должны быть физиологичными и ненагрузочными. Гимнастика и массаж разрешены: они помогают поддерживать нормальную подвижность суставов, улучшают кровоснабжение, уменьшают мышечное напряжение. Вариант укрепления мышц шейного отдела — ношение шины Шанца по 15−20 минут по несколько подходов ежедневно. Это своего рода пассивная лечебная физкультура для шейного отдела: когда человек надевает шину, мышцы шейного отдела расслабляются, когда снимает — напрягаются, и таким образом происходит тренировка», — отметила невролог.
Она указала, что дома самостоятельно также можно делать простые упражнения для релаксации мышц шейного отдела и плечевого пояса — медленные повороты головы в стороны, наклоны вперед, круговые движения плечами.
Согласно рекомендациям Демьяновской, при выполнении упражнений с вовлечением шейного отдела движения должны быть плавными, мышцы — разогретыми при помощи мягкой растяжки или массажа. Также важно следить за осанкой и не стоит выкручивать шею или пытаться ее очень сильно растянуть, добавила она.
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