Невролог Панков: дневной сон должен быть не более 30 минут

«Это касается людей, чья работа может приводить к нарушениям циркадных ритмов: работникам служб экстренной помощи; тем, кто работает посменно или вахтовым методом. Циркадный ритм — это внутренние часы организма, которые следуют 24-часовому циклу. В этом цикле есть два пиковых периода сонливости: первый приходится на ночь, а второй — на полдень. Если у человека нет возможности спать во время ночного пика, то отдых во время полуденного пойдёт ему на пользу, помогая справляться с усталостью», — объяснил собеседник RT.