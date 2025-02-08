Невролог объяснила пользу скандинавской ходьбы

Считается, что скандинавскую ходьбу придумали финские лыжники, чтобы тренироваться вне сезона, когда нет снега. У занятия есть и другие названия, например, «финская ходьба», «северная ходьба», nordic walking. В отличие от многих других упражнений, направленных на подготовку к спортивным состязаниям, скандинавская ходьба была признана одной из самых полезных для здоровья, отметила эксперт. Причем подходит она не только спортсменам, но и людям с избыточным весом, пожилым, детям, а также пациентам, которым показана реабилитация после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, как метод оздоровительной лечебной физкультуры в комплексном лечении гипертонической болезни и патологий с нарушением функции внешнего дыхания.