Невролог объяснила пользу скандинавской ходьбы

Считается, что скандинавскую ходьбу придумали финские лыжники, чтобы тренироваться вне сезона, когда нет снега. У занятия есть и другие названия, например, «финская ходьба», «северная ходьба», nordic walking. В отличие от многих других упражнений, направленных на подготовку к спортивным состязаниям, скандинавская ходьба была признана одной из самых полезных для здоровья, отметила эксперт. Причем подходит она не только спортсменам, но и людям с избыточным весом, пожилым, детям, а также пациентам, которым показана реабилитация после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, как метод оздоровительной лечебной физкультуры в комплексном лечении гипертонической болезни и патологий с нарушением функции внешнего дыхания.
По словам врача, скандинавская ходьба более активна, чем обычная, так как нагружает разные группы мышц, которые редко задействованы в жизни. Это особенно полезно для малоактивных людей, далеких от спорта и с сидячей работой. Палки, которые нужно поднимать и опускать при каждом шаге, заставляют работать плечевой пояс, межреберные мышцы, руки, пресс.
«Ходьба с палками требует слаженных движений рук и ног, что помогает развить ловкость и координацию. Поскольку при поднятии рук сильнее расширяется грудная клетка, в легкие поступает больше кислорода. Улучшаются кровообращение и обмен веществ, что укрепляет иммунитет и снижает риск инфекционных заболеваний, помогает победить бессонницу и справиться с хронической усталостью. Кроме того, кислород насыщает клетки мозга, что благотворно влияет на память и мыслительные способности», — объяснила Демьяновская.
Несмотря на то, что скандинавская ходьба задействует больше мышц, чем бег трусцой, ее нельзя назвать сложным или опасным видом спорта — напротив, это одна из самых щадящих активностей, добавила врач.
«Однако заниматься скандинавской ходьбой можно не в любом состоянии. Как и многие виды физических упражнений, ее не рекомендуют при повышенной температуре тела, активных воспалительных процессах, любых хронических заболеваниях в стадии обострения, при выраженной недостаточности кровоснабжения миокарда, деформациях позвоночника, в остром периоде инфаркта и инсульта», — обратила внимание Демьяновская.
Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых скандинавская ходьба разрешена, но требует индивидуального подхода к тренировке. К ним относятся дегенеративные заболевания позвоночника без компрессии корешков, мышечно-тонические синдромы, стабильная компенсированная ишемическая болезнь сердца. Перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, а сами упражнения проводить под присмотром инструктора, напомнила эксперт.
«Также важно подготовиться к занятиям: подобрать по росту палки, изучить по видео или очно правильную механику движений, провести первую тренировку с тренером или опытным спортсменом. Во многих городах есть клубы скандинавской ходьбы, куда можно записаться на индивидуальные или групповые тренировки с инструктором. Как и перед любой тренировкой, полезно размяться: сделать десяток шагов на месте, наклоны, повороты, неглубокие приседания, круговые движения в плечевых и тазобедренных суставах, несколько раз поднять и опустить палки», — сказала невролог.
Она отметила, что необходимо учитывать имеющиеся заболевания и уровень физической подготовки и не напрягаться чрезмерно, цель — не устать, а разогреть мышцы, увеличить гибкость и ловкость. После тренировки не следует останавливаться сразу, лучше замедляться постепенно, выравнивая дыхание. Тренироваться нужно регулярно, но напрягаться по мере возможностей, внимательно прислушиваясь к самочувствию — ходить с комфортной скоростью и останавливаться отдохнуть, если это требуется. Постепенно организм привыкнет к нагрузкам и будет легче их переносить, общая выносливость повысится.
«Если не допускать ошибок в механике упражнений и соблюдать правила, скандинавская ходьба принесет много пользы: поспособствует укреплению иммунитета и расслаблению мышц, стабилизации нервной системы, улучшит гибкость (способность делать движения с большей амплитудой), а при постоянной практике — существенно укрепит мышечный каркас туловища и конечностей», — заключила Демьяновская.