Невролог назвала худшие напитки для мозга человека

Исследование, проведенное в 2022 году с участием более 36 тысяч человек, показало, что даже одна-две порции алкоголя в день могут уменьшить объём мозга, особенно в областях, влияющих на когнитивные способности. Эти структурные изменения говорят о том, что спиртное, даже в небольших количествах, может быть не так безвредно, как считалось раньше.