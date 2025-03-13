Невролог назвала худшие напитки для мозга человека

Люди часто думают о диетах как о способе укрепить физическое здоровье, поддержать вес в норме, здоровье сердца, и уровень сахара в в крови. Однако рацион питания и ограничения в еде могут повлиять на ментальное здоровье.
По словам невролога Джоэл Салинас, мозг человека — энергозатратный, который для нормальной работы нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Поэтому то, что люди едят и пьют, влияет на него.
Некоторые напитки содержат необходимые питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга, в то время как другие могут способствовать «воспалению, окислительному стрессу или изменениям в структуре мозга с течением времени».
Доктор Салинас и другие неврологи рассказали изданию Parade о трех худших напитков для здоровья мозга и предложили, что можно пить (и делать) вместо них.
Диетическая газировка
Хотя диетическую газировку называют и считают «более полезной», чем обычную сладкую, однако исследования показывают, что такой напиток может быть не лучшим выбором для мозга.
Напитки с искусственными подсластителями связаны с повышенным риском инсульта и деменции. Ученые не до конца понимают, почему это происходит, однако предполагают, что газировка с заменителями сахара может изменять кишечные бактерии, которые, в свою очередь, влияют на здоровье мозга или реакцию инсулина, потенциально воздействуя на когнитивные функции.
Также искусственные подсластители могут повышать уровень определенных химических веществ в мозге, которые могут ограничивать выработку нейромедиаторов, таких как дофамин, норадреналин и серотонин, играющих важнейшую роль в регулировании нейрофизиологической активности.
Кроме того, искусственные подсластители служат химическими стрессовыми факторами, повышая уровень кортизола в плазме крови и способствуя выработке избыточного количества свободных радикалов.
Фруктовый сок
Эти напитки могут быть опасны в том случае, если в них содержится много добавленного сахара. Исследование 2023 года показало, что у пожилых людей, потреблявших много сахара, вероятность развития деменции была в два раза выше, чем у их сверстников, которые потребляли меньше этого вещества.
Доктор Салинас отмечает, что исследование также выявило связь между фруктозой и сахарозой, которые содержатся во фруктовых соках, и повышенным риском развития деменции.
Это свидетельствует о том, что чрезмерное потребление сахара может способствовать старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям, возможно, из-за воспаления, резистентности к инсулину и окислительного стресса.
При резких колебаниях уровня сахара люди могут испытывать повышенную утомляемость, трудности с концентрацией внимания и затуманенность сознания.
Вино
Умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, исторически было связано с улучшением здоровья. Хотя некоторые ученые говорят, что несколько исследований показывают, что умеренное употребление вина может улучшить здоровье мозга, они не рекомендуют проверять эту теорию.
В последнее время появляется все больше исследований, предупреждающих о влиянии алкоголя на общее состояние здоровья, в том числе на когнитивные функции.
Исследование, проведенное в 2022 году с участием более 36 тысяч человек, показало, что даже одна-две порции алкоголя в день могут уменьшить объём мозга, особенно в областях, влияющих на когнитивные способности. Эти структурные изменения говорят о том, что спиртное, даже в небольших количествах, может быть не так безвредно, как считалось раньше.
Кроме того, употребление вина может вызвать немедленные последствия, нарушив регуляцию нейромедиаторов, и привести к ухудшению мышления, проблемам со сном, мигрени и нарушению координации. Это может вызвать перепады настроения с усилением чувства подавленности, тревожности и гнева".
Что пить и есть для поддержания здоровья мозга
Если обычную воду пить не хочется, существует множество альтернатив сладким напиткам.
И вот что неврологи советуют пить:
- обычная газированная вода;
- овощные соки;
- вода с натуральными ароматизаторами, такими как фрукты, овощи и зелень;
- кокосовая вода;
- зеленый чай;
- чайный гриб.
По словам неврологов, питание не так важно. Однако они рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, так как в ней делается упор на цельные продукты, полезные жиры и антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают работу мозга.
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