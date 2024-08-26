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Невролог назвал способы профилактики деменции

Деменция входит в список самых распространенных стойких нарушений нервной деятельности. Для этого состояния характерна деградация некоторых функций мозга. Чаще всего деменцией страдают пожилые люди, но она может атаковать взрослого человека любого возраста. Эксперты рассказали, как она проявляется и как от нее защититься.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как пишет РИАМО со ссылкой на Минздрав, это нарушение опасно тем, что при нем у человека снижаются интеллектуальные способности, меняется поведение. Оно может быть опасным как для самого пациента, так и для окружающих.

К первым признакам деменции относят ухудшение памяти, апатию, нарушения речи, координации, нарушения целенаправленных движений и действий. Также на этом этапе можно отметить потерю способности критически оценивать свое состояние. Для стадии умеренной деменции характерны ярко выраженное снижение словарного запаса, потеря навыков письма и чтения. Человеку становится трудно узнавать родственников и друзей. На финальной стадии заболевания пациенту нужен уже круглосуточный уход, качество которого определяет продолжительность его жизни.

Как сообщил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин, снизить вероятность развития деменции или отсрочить заболевание можно с помощью физической, социальной и умственной активности. Также важно соблюдать режим сна и правильно питаться. Кроме того, нужно избегать стрессов, контролировать вес, уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Стоит отказаться от курения, алкоголя и наркотиков.

«По данным недавних исследований, профилактикой может быть использование в быту двух и более языков — это помогает отсрочить развитие деменции на 4−5 лет», — добавил Максим Сутомирин.

Он подчеркнул, что нужно постоянно тренировать мозг, развивать память и внимание. Так, можно решать простые логические задачи и тесты, головоломки, кроссворды, играть в шахматы и шашки. Все это будет поддерживать мозг в форме.

Ранее эксперты рассказали, что ухудшению когнитивных способностей способствует хроническая болезнь почек. Она также снижает качество жизни и повышает риск развития деменции.