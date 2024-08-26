Невролог назвал способы профилактики деменции

Как пишет РИАМО со ссылкой на Минздрав, это нарушение опасно тем, что при нем у человека снижаются интеллектуальные способности, меняется поведение. Оно может быть опасным как для самого пациента, так и для окружающих.
К первым признакам деменции относят ухудшение памяти, апатию, нарушения речи, координации, нарушения целенаправленных движений и действий. Также на этом этапе можно отметить потерю способности критически оценивать свое состояние. Для стадии умеренной деменции характерны ярко выраженное снижение словарного запаса, потеря навыков письма и чтения. Человеку становится трудно узнавать родственников и друзей. На финальной стадии заболевания пациенту нужен уже круглосуточный уход, качество которого определяет продолжительность его жизни.
Как сообщил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин, снизить вероятность развития деменции или отсрочить заболевание можно с помощью физической, социальной и умственной активности. Также важно соблюдать режим сна и правильно питаться. Кроме того, нужно избегать стрессов, контролировать вес, уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Стоит отказаться от курения, алкоголя и наркотиков.
«По данным недавних исследований, профилактикой может быть использование в быту двух и более языков — это помогает отсрочить развитие деменции на 4−5 лет», — добавил Максим Сутомирин.
Он подчеркнул, что нужно постоянно тренировать мозг, развивать память и внимание. Так, можно решать простые логические задачи и тесты, головоломки, кроссворды, играть в шахматы и шашки. Все это будет поддерживать мозг в форме.
Ранее эксперты рассказали, что ухудшению когнитивных способностей способствует хроническая болезнь почек. Она также снижает качество жизни и повышает риск развития деменции.