Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

«Для снижения риска появления (болезни — ред.) Альцгеймера нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3, жирными кислотами, а также продукты с небольшим содержанием насыщенных жиров», — рассказал Мартынов.
Среди таких продуктов невролог выделил некоторые виды рыбы: сельдь, скумбрию, тунец, лосось, палтус, треску и минтай.
«Добавить в рацион масла (для профилактики болезни Альцгеймера — ред.): оливковое, льняное, рыбий жир», — уточнил Мартынов.
Врач отметил, что, к сожалению, сейчас не существует фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни, однако недавно появился препарат адуканумаб, на который «возложены большие надежды».
«Проводятся исследования (этого препарата — ред.). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования», — добавил Мартынов.