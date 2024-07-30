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Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Для снижения риска появления (болезни — ред.) Альцгеймера нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3, жирными кислотами, а также продукты с небольшим содержанием насыщенных жиров», — рассказал Мартынов.

Среди таких продуктов невролог выделил некоторые виды рыбы: сельдь, скумбрию, тунец, лосось, палтус, треску и минтай.

«Добавить в рацион масла (для профилактики болезни Альцгеймера — ред.): оливковое, льняное, рыбий жир», — уточнил Мартынов.

Врач отметил, что, к сожалению, сейчас не существует фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни, однако недавно появился препарат адуканумаб, на который «возложены большие надежды».

«Проводятся исследования (этого препарата — ред.). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования», — добавил Мартынов.