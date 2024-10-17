Невролог Гаджиева раскрыла восемь главных правил для улучшения памяти

— Нет таблеток или витаминов, улучшающих память. Нейронные связи подобны мышцам. Если не выполнять упражнения, мышцы пресса не будут рельефными и укрепленными. То же самое с памятью. Если не тренировать память и мозг, то нейронные связи образуются медленно и в наименьших количествах, — считает специалист.