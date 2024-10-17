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Невролог Гаджиева раскрыла восемь главных правил для улучшения памяти

Нарушение памяти — одна из частых жалоб, с которыми люди, особенно пожилого возраста, обращаются к неврологам. О способах ее улучшить «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Марины Гаджиевой.

Источник: Freepik

Как рассказала специалист, причин нарушений памяти много: начиная от банальной усталости, заканчивая деменцией.

— Также часто снижение памяти является симптомом тревожных и депрессивных расстройств, — сообщила врач.

По мнению доктора, для того чтобы улучшить память, необходимо в первую очередь обратиться к неврологу для определения причины ее ухудшения.

— Нет таблеток или витаминов, улучшающих память. Нейронные связи подобны мышцам. Если не выполнять упражнения, мышцы пресса не будут рельефными и укрепленными. То же самое с памятью. Если не тренировать память и мозг, то нейронные связи образуются медленно и в наименьших количествах, — считает специалист.

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Чтобы тренировать нейроны связи, невролог порекомендовала:

  • вести активный образ жизни;
  • постоянно обучаться;
  • соблюдать средиземноморскую диету (питание, обогащенное белками, рыбой, клетчаткой, витаминами);
  • ставить новые задачи;
  • ходить новыми маршрутами;
  • контролировать давление, сахар, холестерин;
  • выполнять различные действие не доминантной рукой.

Также необходимо выполнять упражнения для улучшения памяти, которые называются нейробика, добавила специалист.

Существуют мифы, что определенные витамины могут значительно улучшить память и когнитивные функции. Однако что говорит об этом наука и доказательная медицина в частности? О реальных эффектах витаминов, которые часто ассоциируются с улучшением памяти, «ВМ» рассказала врач-терапевт Наталья Буракова.