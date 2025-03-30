Невролог дала советы по улучшению работы мозга

По ее мнению, инвестиции в здоровье мозга — это гарантия ясного мышления и хорошей памяти в будущем. Начать можно с малого: 30-минутная прогулка, горсть грецких орехов и 10 минут медитации уже дадут заметный эффект через 2−3 недели.