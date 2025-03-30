Невролог дала советы по улучшению работы мозга

«Нейропластичность — удивительное свойство нашего мозга формировать новые нейронные связи — позволяет постоянно улучшать его работу», — отметила эксперт.
По ее словам, регулярная физическая активность — один из самых мощных стимуляторов мозговой деятельности. Аэробные упражнения усиливают кровоснабжение мозга, способствуя образованию новых нейронов. Особенно ценны интервальные тренировки, которые повышают уровень BDNF — белка, который необходим для роста и сохранения нервных клеток.
Кроме того, невролог уточнила, что питание играет ключевую роль в когнитивном здоровье. Оптимальной считается средиземноморская диета, богатая омега-3 жирными кислотами из морской рыбы, антиоксидантами из ягод и полифенолами из оливкового масла. Особое внимание стоит уделить куркуме — ее активный компонент куркумин обладает выраженным нейропротекторным действием.
«Когнитивный фитнес должен быть таким же регулярным, как и физические тренировки. Освоение новых навыков — будь то иностранный язык или игра на музыкальном инструменте — создает в мозге новые нейронные сети. Особенно эффективно чередование разных видов умственной активности», — добавила Чудинская.
Вместе с тем обязательное условие для консолидации памяти — качественный сон. Во время глубоких стадий сна происходит «очистка» мозга от токсичных белков, в том числе связанных с нейродегенеративными заболеваниями, объяснила врач. Оптимальная продолжительность — 7−8 часов с соблюдением циркадных ритмов.
Эксперт также рассказала, что стресс-менеджмент через практики осознанности (медитацию, дыхательные техники) снижает уровень кортизола, который при хроническом воздействии повреждает гиппокамп — область мозга, ответственную за память.
«Мозг не терпит пренебрежительного отношения. Возрастное снижение когнитивных функций — не неизбежность, а следствие многолетних привычек. Регулярная забота о мозге замедляет естественные процессы старения нейронов; снижает риск деменции на 30−50%; поддерживает скорость обработки информации; улучшает эмоциональный интеллект», — отметила Чудинская.
По ее мнению, инвестиции в здоровье мозга — это гарантия ясного мышления и хорошей памяти в будущем. Начать можно с малого: 30-минутная прогулка, горсть грецких орехов и 10 минут медитации уже дадут заметный эффект через 2−3 недели.
Ранее, 24 марта, врач общей практики Первого клинического медицинского центра Доброграда Надежда Семина рассказала «Известиям», что весной многие люди сталкиваются с авитаминозом. Это состояние характеризуется дефицитом витаминов и минералов, что может привести к различным функциональным нарушениям в организме.