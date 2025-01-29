Невролог назвала важный фактор развития деменции — одиночество

Если вы замечаете за родственником, что он чаще стал что-то забывать, появились серьезные трудности с планированием, он может что-то не узнавать, у него сложности с оплатой привычных счетов, необоснованная тревожность и изменения настроения, тогда нужно обратиться к врачу. Существуют различные нейропсихологические тесты, помогающие установить уровень нарушений. К примеру, есть краткий тест Mini-Cog из трех вопросов, оценивающий, есть ли грубые когнитивные нарушения.