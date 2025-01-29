Невролог назвала важный фактор развития деменции — одиночество

Как распознать деменцию
«Многим кажется, что снижение памяти с возрастом — это нормально. На самом деле заболевания, связанные с ухудшением памяти, входят в группу заболеваний деменцией. И деменция не является нормой», — поясняет врач.
По ее словам, ухудшение памяти и других когнитивных способностей (внимания, речи, скорости реакции, планирования) в пожилом возрасте может наблюдаться, но когда оно влияет на качество жизни и прогрессирует — это явный признак проблемы. Нередко болезнь начинается с эмоциональных нарушений, с тревожности или депрессии, а бывает, что депрессия лишь имитирует деменцию.
Киндарова отметила, что к этому понятию относится масса заболеваний. Самые распространенные — болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.
«Заболевания полностью неизлечимые. Мы можем только подобрать лекарства, которые помогут замедлить эти состояния. И это очень важно сделать вовремя, потому что нередко, когда пациенты приходят вместе с родственниками, и у них уже тяжелая стадия деменции. Тут препараты не очень сильно могут помочь», — подчеркивает невролог.
Если вы замечаете за родственником, что он чаще стал что-то забывать, появились серьезные трудности с планированием, он может что-то не узнавать, у него сложности с оплатой привычных счетов, необоснованная тревожность и изменения настроения, тогда нужно обратиться к врачу. Существуют различные нейропсихологические тесты, помогающие установить уровень нарушений. К примеру, есть краткий тест Mini-Cog из трех вопросов, оценивающий, есть ли грубые когнитивные нарушения.
Профилактика деменции
Частый вопрос — что можно принять человеку, который хочет защититься от деменции в пожилом возрасте. По словам Амины Киндаровой, на эту тему было много исследований: с витамином Е, с препаратами гинкго билоба и другими добавками. «К сожалению, пока от когнитивных нарушений какого-то универсального препарата или витаминов не существует», — говорит невролог.
Однако доказано, что снизить риск деменции помогает контроль сосудистых факторов, причем в любом возрасте. Например, гипертония в среднем возрасте повышает риск нейродегенеративных заболеваний.
Киндарова призывает следить за качеством сна и за психоэмоциональным состоянием после 35 лет. «В среднем возрасте мы закладываем своего рода “подушку” на возраст пожилой. Потому что если мы в этом возрасте начнем следить за своим качеством сна, контролировать сосудистые факторы риска, у нас будет в целом скучный, но правильный ЗОЖ», — поясняет врач.
Эксперт добавила, что человеку нужна интеллектуальная и социальная нагрузка. Пожилые одинокие люди, которые меньше общаются с людьми, сталкиваются с более быстрым и грубым течением деменции, когнитивные способности у них ухудшается стремительнее.