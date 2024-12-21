«Невозможно создать вакцину»: ученый забил тревогу из-за опасных бактерий

Ранее ведущие ученые мира, включая Уинтера, опубликовали в журнале Science доклад о рисках зеркальных микробов, а также статью-предупреждение. Несмотря на энтузиазм по поводу исследований зеркальных молекул, авторы доклада видят существенные риски в зеркальных микробах и призывают к глобальной дискуссии по поводу этой работы. Ученые предложили отказаться от создания зеркальных организмов до тех пор, пока не будут получены доказательства их безопасности.