Невидимый пробел: как мошенники гипнотизируют людей по телефону

Состояние растерянности в первые секунды неизбежно, если гражданину говорят вещи, о которых он не имеет никакого представления, подчеркивает профессор. Человека «оглушают» формулировками законов, загружают незнакомыми терминами, забрасывают обвинениями и угрозами. Например, энергичный собеседник (или собеседница) представляется якобы сотрудником некого силового ведомства (довольно часто — вымышленного). Гражданин с удивлением узнает о том, что его «подозревают» в совершении какого-то серьезного правонарушения или даже преступления. Для убедительности виртуальный собеседник называет звание, фамилию, имя и отчество, номер «служебного удостоверения». В такой ситуации человек растерян уже потому, что не знает, как правильно реагировать и что ответить, не владея определенной информацией. Сбитая с толку жертва входит в трансовое состояние, и, по словам психотерапевта, становится гипнабельной.