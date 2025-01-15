Невидимый парад планет произойдет в конце февраля, рассказала астроном

«Из двух событий — 21.01.2025 и 28.02.2025 — термину “парад планет” будет соответствовать только ситуация 28 февраля 2025 года, когда четыре планеты — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера — соберутся в узком секторе 20−30 градусов и их расположение можно назвать малым парадом планет, точнее невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет будет видна только Венера и, возможно, при ясных погодных условиях удастся “поймать” Меркурий», — сказала Кошман.
Всего же в конце февраля по одну сторону от Солнца окажутся семь планет. Парад при этом нельзя назвать большим, потому что сектор, в котором они расположатся, составит около 130 градусов. В 20-х числах января сложится похожая ситуация — с одной стороны от Солнца будут шесть планет, но угловое расстояние между ними опять будет таким, что называть это парадом не получится.
Самые яркие Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, а Нептун и Уран — рассмотреть в телескоп, рассказала астроном.
Она уточнила, что термин «парад планет» не является научным и используется только для популяризации астрономии. По словам Кошман, ровно на одной прямой с Землей и Солнцем несколько планет могут оказаться раз за многие миллионы лет. В то же время иногда небесные тела оказываются вблизи такой прямой с небольшим «разбросом» в 20−30 градусов. В такие моменты с Земли их можно видеть достаточно близко друг к другу.
Такую ситуацию как раз и называют парадом планет. Различают большие и малые парады. В первом случае вместе собираются пять и более планет, а во втором — четыре. В случае, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу, их невозможно заметить с Земли, и парад называют невидимым.
«Яркие планеты наблюдают невооруженным глазом на ясном, безоблачном небе. Для того чтобы найти и рассмотреть Уран и Нептун, понадобится телескоп и звездные карты. Лучшие условия для наблюдения планет сложатся за городом, в неосвещенной местности», — дала Кошман совет тем, кто хочет увидеть парад своими глазами.