Невидимый парад планет произойдет в конце февраля, рассказала астроном

Она уточнила, что термин «парад планет» не является научным и используется только для популяризации астрономии. По словам Кошман, ровно на одной прямой с Землей и Солнцем несколько планет могут оказаться раз за многие миллионы лет. В то же время иногда небесные тела оказываются вблизи такой прямой с небольшим «разбросом» в 20−30 градусов. В такие моменты с Земли их можно видеть достаточно близко друг к другу.