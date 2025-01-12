Невидимый город. Ученые нашли на Кавказе загадочную мегакрепость

Археологи, используя дроны, обнаружили в горах Кавказа остатки древнего поселения. В научной статье, опубликованной в журнале Antiquity, они назвали его «мегакрепостью»: анализ руин показал, что площадь сооружения в 40 раз больше, чем предполагалось ранее. Загадка, однако, в том, что учёные не знают, для чего оно было создано.