Невидимый город. Ученые нашли на Кавказе загадочную мегакрепость

Археологи, используя дроны, обнаружили в горах Кавказа остатки древнего поселения. В научной статье, опубликованной в журнале Antiquity, они назвали его «мегакрепостью»: анализ руин показал, что площадь сооружения в 40 раз больше, чем предполагалось ранее. Загадка, однако, в том, что учёные не знают, для чего оно было создано.
Настоящий мегаполис своего времени
В исследовании участвовали археологи из Великобритании и Грузии. Первые раскопки крепости Дманиси, находящейся на юге Грузии, в 85 километрах от Тбилиси, они сделали в 2018 году, но тогда у них не было представления о её масштабах. Были лишь приблизительные оценки.
Раскопки проводились на мысе между двумя ущельями. Осенью того же года, как только трава поникла, учёные заметили, что за пределами этой крепости есть признаки дополнительных оборонительных сооружений. Однако площадь объекта была слишком большой — полностью обследовать наземными методами его было невозможно.
И вот теперь учёные решили применить беспилотник для аэрофотосъемки руин. Дрон сделал около 11 тысяч высококачественных снимков высокого разрешения. После анализа изображений специалисты увидели, что древнее поселение (его возраст оценивают в 3 тысячи лет) окружено стеной протяжённостью около 1 километра. Эта внешняя стена опоясывает огромную территорию, ранее скрытую от глаз. Помимо того, беспилотник выявил древние захоронения, системы полей и новые руины, до того незамеченные.
Что озадачило учёных?
Благодаря огромному количеству изображений учёные смогли создать трёхмерную карту с детальной топографией крепости.
«Применение дронов дало нам возможность оценить значимость этого места и задокументировать его в таком формате, который невозможно было бы осуществить с земли», — подчёркивает Натаниэль Эрб-Сатулло из Университета Крэнфилда, один из авторов исследования. Он считает, что крепость, вероятно, расширялась благодаря взаимодействию её населения с кочевыми племенами скотоводов.
Во время раскопок археологи также нашли тысячи фрагментов керамики, костей животных и иных артефактов. Они надеются, что всё это поможет им больше узнать о жизни древнего социума, понять, как формировались и развивались крупные поселения на Кавказе в период бронзового и раннего железного века. «Дальнейшие исследования дадут представление о населении, сельском хозяйстве и перемещении скота», — говорит Натаниэль Эрб-Сатулло.
Правда, пока учёные не могут даже понять, для чего потребовалось возводить сооружение таких масштабов. Их удивляет, что во внешней части поселения почти не обнаружены артефакты. Возможно, отмечают немецкие и грузинские археологи, крепость Дманиси использовалась не постоянно, а сезонно. Например, там могли останавливаться пастухи.
С другой стороны, у крепости хорошо продумана система обороны, состоящая из двух линий. Это тоже озадачивает учёных.