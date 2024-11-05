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Невесты на экспорт: поедут ли россиянки в Китай, чтобы вступить в брак

В Китае 35 миллионов «лишних мужчин», которые не могут создать семью. Прозвучало предложение завозить русских невест. Жизненно ли оно и стоит ли нам волноваться по этому поводу? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».

На страницах издания The South China Morning Post доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил завозить в Китай российских девушек, чтобы с их помощью попытаться решить проблему.

— В сельских районах Китая насчитывается примерно 34,9 миллиона «лишних мужчин», которые не могут себе позволить брак из-за стоимости жилья, автомобилей и выкупа невесты, ведь все это обходится в 500−600 тысяч юаней, то есть в 70−84 тысяч долларов, — объясняет Дин Чанфа. — В прошлом году средний доход после уплаты налогов на душу населения в сельских районах Китая составил чуть более 20 тысяч юаней — это 2800 долларов. Частично решить проблему можно привлечением значительного числа достойных молодых женщин из-за рубежа. Китайские мужчины могли бы подумать о женитьбе на женщинах из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Высказывания ученого вызвали негативную реакцию на китайских онлайн-платформах. Многие китаянки считают, что ввоз невест-иностранок сродни торговле людьми. Другие предсказывают серьезные проблемы и конфликты в таких интернациональных семьях, которые неизбежно возникнут из-за языкового барьера и разницы в менталитете.

А вот китайским мужчинам идея понравилась! По их мнению, у иностранных девушек ожидания ниже, чем у их соотечественниц, они не требуют домов, машин и выкупа. А трудолюбия и добродетели у них — гораздо больше.

Одними рассуждениями на тему «кто лучше» дело не ограничивается: мужчины в Китае в последнее время все чаще и охотнее заключают браки с иностранками. Некоторые профессиональные свахи быстро отреагировали на запрос представителей сильного пола и начали предлагать соответствующие услуги в отношении россиянок.

В помощь свахам и демографическая ситуация в двух странах: в России на 78 461 360 женщин приходится 67 696 462 мужчины, а в Китае — 722,06 миллиона мужчин и 689,69 миллиона женщин.

Мужиков девать некуда

— Демографический дисбаланс в Китае вызван политикой «Одна семья — один ребенок», которая проводилась в 1979—2015 годах и была, кстати, официально признана ошибочной, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Дело в том, что всеобщая пенсия появилась в Китае только в 2009 году, а до этого были лишь отдельные пенсионные программы для разных групп населения. Судя по всему, китайцы задумывались: если пенсии нет, то кто нас будет кормить в старости, когда мы не сможет работать? Очевидно, что сын. Потому что дочь выйдет замуж, станет членом чужой семьи и будет обязана больше заботиться о родителях мужа, чем о своих. Китай ведь — очень патриархальная страна. Гипотетически запрет на второго ребенка можно было обойти, заплатив штраф. Но он был колоссальным: от четырех до восьми средних годовых доходов в регионе рождения.

Попробуем посчитать. Чтобы было понятнее, возьмем данные Росстата. Среднемесячный доход москвича сейчас составляет 120 685 рублей. В год — 1 448 000 рублей. Если бы принцип «одна семья — один ребенок» действовал в Москве, то за каждого после первого ребенка пришлось бы платить штраф от 5,8 до 11,6 миллиона рублей!

— Абсолютное большинство китайцев не могли платить такие колоссальные деньги, — продолжает Виталий Караев. — Поэтому от девочек избавлялись с помощью абортов. Иногда новорожденных тайком убивали, иногда не регистрировали и они жили фактически нелегально. Но в любом случае возникла ситуация, когда мужчин в стране стало больше, чем женщин. Да, Китай долгое время проводил политику «экспорта» населения: выехать из страны на заработки было очень просто. Так возникли чайна-тауны по всему миру, так сотни тысяч китайцев перебрались в нашу Сибирь. И ехали, конечно, в основном мужчины. Но гендерный дисбаланс полностью преодолеть так и не удалось, женщин не хватает. Отсюда и их требования — обеспечь меня тем, этим и еще вот тем. Жениться для китайца стало очень дорогим удовольствием.

Брачная эмиграция

А ведь мы с вами, как говорится, это уже проходили. Вспомните, после начала перестройки, когда советские люди получили право выезжать за рубеж почти без ограничений, в период с 1989 по 2002 год из России, по официальным данным, на постоянное место жительства в страны дальнего зарубежья выехали 1,26 миллиона человек. В конце 1990-х годов почти 97 процентов эмиграционного оттока направлялось в пять стран: Германию, Израиль, Канаду, США и Финляндию. Среди уехавших было много женщин. Причем уезжали не обязательно замуж.

— Я уехала со своим мужем, у него немецкие корни, — рассказывает 47-летняя москвичка Елена К. — Но через несколько лет мы развелись. Там немцев из России не очень любят, за своих не принимают. Мы жили в Германии как люди второго сорта. Муж так и не смог найти нормальную работу, сидел на пособии, а потом вообще уехал. А я вышла замуж за немца. Вообще русские женщины тут ценятся, потому что немки какие-то бесполые, неженственные.

По уровню воздействия на психику иммиграция занимает высшую точку в стрессовой шкале — 100 баллов. Для сравнения: такой же сильный психологический удар наносит смерть близкого человека. Елена с этим согласна.

— Здесь, в Германии, все другое. Жилье, например, принято снимать. Мы с мужем платим за квартиру 1700 евро в месяц. 110 евро — плата за парковочное место во дворе. Примерно 80 евро уходит на электричество, — перечисляет женщина. — Сначала было очень трудно привыкнуть ходить дома одетой. Здесь +16 градусов — нормальная комнатная температура. Можно, конечно, потеплее сделать, но тогда счета за электричество будут космическими.

Москвичке Марине — 52. Она живет в Калифорнии. Муж — айтишник из Новосибирска.

— Женя уехал в США еще в 1990-х, потому что там больше платили, — рассказывает Марина. — Я познакомилась с ним в 2001-м на сайте знакомств, они тогда только появились. Сначала он приехал ко мне, потом я к нему. И осталась. Но выходить замуж за американца я бы не советовала. Мы здесь только с русскими дружим. Потому что с американцами очень большие культурные различия. Они, например, любят в разговоре какие-то фразы из кино цитировать. Ну да, здесь их все знают, понимают, что имеется в виду, смеются. А мы глазами хлопаем: ну, а что тут смешного? И так во всем. Вот у нас соседи, например, семья из Индии. Иранцы еще есть. С ними проще намного. Кстати, они тоже семьями приехали. В общем, замуж за американца — нет, не советую. Чужой будет вам человек, чужой по менталитету.

Марина пояснила, что заработки в Штатах высокие, но социальных гарантий, как в России, — нет.

— Я когда в 2003-м родила — сразу уволилась. Потому что у них тут декретный отпуск — месяц! Куда хочешь ляльку, туда и пристраивай. А как я могла месячную дочку чужим людям отдать? Так и сидела с ней. А потом сына родила, и снова Женя один работал. Мы, кстати, только недавно свое жилье купили. Дом, по американским меркам, маленький — 150 «квадратов». 310 тысяч долларов. Ипотека на 30 лет. Платим, — рассказывает Марина. — Вообще, если только один работает, жить тяжело. В Москве, я знаю, многие мамы не работают. Здесь так не получается: большие налоги, медицинская страховка, везде нужно ездить на машине, поэтому машин нужно две.

Уезжают уже немногие

Виталий Караев считает, что в последние годы брачная эмиграция серьезно снизилась.

— Русские женщины уезжали на Запад, потому что уровень жизни там был значительно выше, — пояснил эксперт. — Сейчас такого нет: мы серьезно подросли, а они скорее упали. Вспомните: все 1990-е страна отплясывала под песню «American boy, уеду с тобой, Москва, прощай». Это было знаково, потому что за «принцем заграничным» ехали даже из благополучной Москвы. А в последние 20 лет наши люди поездили по «заграницам» и поняли, что жизнь там не богаче, чем у нас. Сам миф о «принце заграничном» развеялся. Потому что стало ясно: этот «принц», скорее всего, в разводе, платит алименты, работает на двух работах и тянет ипотеку. Сам факт того, что условный американец или немец ищет русскую женщину, говорит о том, что у американок и немок он, скорее всего, успехом не пользуется. А зачем в противном случае искать женщину далеко, если можно найти близко?

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что китайцам с российскими невестами тоже «не светит».

— Возможно, у китайского ученого, который выдвинул идею завоза русских невест, какое-то стереотипное представление о наших девушках. Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем те, о которых он говорит, — пояснил депутат. — Я помню, мой родственник с Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем. Выйти замуж за иностранца, я считаю, хотят очень небольшое число наших девушек, потому что понимают, что это такое. Для девушки важно говорить с любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Китайская цивилизация — совсем другая, подход другой.

Доктор исторических наук, востоковед Алексей Маслов считает, что проблема нехватки невест в Китае вызвана не их физическим недостатком, а образом жизни самих китайских женщин.

— В Китае много женщин, которые сначала хотят получить образование, найти работу, обрести финансовую устойчивость и только потом выходить замуж. Многие вступают в брак после 30, в Китае это уже норма. Вот мужчинам невест и не хватает, — пояснил эксперт.

Виталий Караев считает:

— В России такая же ситуация. Есть локальная проблема экспорта невест и есть глобальная — эмансипация. Если девушка хочет сначала несколько лет учиться в вузе, затем делать карьеру и «жить для себя» и только потом выйти замуж и родить, то, как правило, она рожает одного ребенка. На второго уже не остается времени и сил. Поэтому типичная российская семья уже однодетная, — пояснил эксперт.

Неудивительно, что численность населения страны, несмотря на миграцию, сокращается. По данным Росстата, в 2023 году россиян стало на 244 тысячи меньше. А бывает, что годовая убыль — 500 тысяч и более. Какой уж тут экспорт невест! Нужно думать о том, как создать условия, чтобы молодые женщины оставались в своей стране и больше рожали.

ФАКТ.

По данным Министерства юстиции США, за первые 10 лет после перестройки, с 1990 до 2000 год, в США въехали более 150 тысяч русских невест — по приглашениям от мужчин. Не меньшее количество въехали по другим типам виз — гостевым, туристическим и рабочим. Многие остались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Бронислав Виногродский, китаевед:

— Вообще русско-китайские браки я знаю, и они вполне себе крепкие. Да и живут китайцы сейчас хорошо, уровень жизни в стране в последние годы существенно вырос. Но массовым явлением браки между китайскими мужчинами и русскими женщинами, я думаю, не станут. Слишком уж велики культурные различия между нашими народами. Одежда, еда, отношения в семье, отношения с родственниками — все не такое, все не как у нас. И, наверное, лишь единичные пары способны нормально ужиться. При этом, надо понимать, что женщины нам самим нужны. Необходимо, чтобы они оставались в стране, больше рожали. Так что «экспорт невест» — не важно, в какую страну, — я категорически не поддерживаю.