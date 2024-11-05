Невесты на экспорт: поедут ли россиянки в Китай, чтобы вступить в брак

На страницах издания The South China Morning Post доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил завозить в Китай российских девушек, чтобы с их помощью попытаться решить проблему.
— В сельских районах Китая насчитывается примерно 34,9 миллиона «лишних мужчин», которые не могут себе позволить брак из-за стоимости жилья, автомобилей и выкупа невесты, ведь все это обходится в 500−600 тысяч юаней, то есть в 70−84 тысяч долларов, — объясняет Дин Чанфа. — В прошлом году средний доход после уплаты налогов на душу населения в сельских районах Китая составил чуть более 20 тысяч юаней — это 2800 долларов. Частично решить проблему можно привлечением значительного числа достойных молодых женщин из-за рубежа. Китайские мужчины могли бы подумать о женитьбе на женщинах из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.
Высказывания ученого вызвали негативную реакцию на китайских онлайн-платформах. Многие китаянки считают, что ввоз невест-иностранок сродни торговле людьми. Другие предсказывают серьезные проблемы и конфликты в таких интернациональных семьях, которые неизбежно возникнут из-за языкового барьера и разницы в менталитете.
А вот китайским мужчинам идея понравилась! По их мнению, у иностранных девушек ожидания ниже, чем у их соотечественниц, они не требуют домов, машин и выкупа. А трудолюбия и добродетели у них — гораздо больше.
Одними рассуждениями на тему «кто лучше» дело не ограничивается: мужчины в Китае в последнее время все чаще и охотнее заключают браки с иностранками. Некоторые профессиональные свахи быстро отреагировали на запрос представителей сильного пола и начали предлагать соответствующие услуги в отношении россиянок.
Мужиков девать некуда
— Демографический дисбаланс в Китае вызван политикой «Одна семья — один ребенок», которая проводилась в 1979—2015 годах и была, кстати, официально признана ошибочной, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Дело в том, что всеобщая пенсия появилась в Китае только в 2009 году, а до этого были лишь отдельные пенсионные программы для разных групп населения. Судя по всему, китайцы задумывались: если пенсии нет, то кто нас будет кормить в старости, когда мы не сможет работать? Очевидно, что сын. Потому что дочь выйдет замуж, станет членом чужой семьи и будет обязана больше заботиться о родителях мужа, чем о своих. Китай ведь — очень патриархальная страна. Гипотетически запрет на второго ребенка можно было обойти, заплатив штраф. Но он был колоссальным: от четырех до восьми средних годовых доходов в регионе рождения.
Попробуем посчитать. Чтобы было понятнее, возьмем данные Росстата. Среднемесячный доход москвича сейчас составляет 120 685 рублей. В год — 1 448 000 рублей. Если бы принцип «одна семья — один ребенок» действовал в Москве, то за каждого после первого ребенка пришлось бы платить штраф от 5,8 до 11,6 миллиона рублей!
— Абсолютное большинство китайцев не могли платить такие колоссальные деньги, — продолжает Виталий Караев. — Поэтому от девочек избавлялись с помощью абортов. Иногда новорожденных тайком убивали, иногда не регистрировали и они жили фактически нелегально. Но в любом случае возникла ситуация, когда мужчин в стране стало больше, чем женщин. Да, Китай долгое время проводил политику «экспорта» населения: выехать из страны на заработки было очень просто. Так возникли чайна-тауны по всему миру, так сотни тысяч китайцев перебрались в нашу Сибирь. И ехали, конечно, в основном мужчины. Но гендерный дисбаланс полностью преодолеть так и не удалось, женщин не хватает. Отсюда и их требования — обеспечь меня тем, этим и еще вот тем. Жениться для китайца стало очень дорогим удовольствием.
Брачная эмиграция
А ведь мы с вами, как говорится, это уже проходили. Вспомните, после начала перестройки, когда советские люди получили право выезжать за рубеж почти без ограничений, в период с 1989 по 2002 год из России, по официальным данным, на постоянное место жительства в страны дальнего зарубежья выехали 1,26 миллиона человек. В конце 1990-х годов почти 97 процентов эмиграционного оттока направлялось в пять стран: Германию, Израиль, Канаду, США и Финляндию. Среди уехавших было много женщин. Причем уезжали не обязательно замуж.
— Я уехала со своим мужем, у него немецкие корни, — рассказывает 47-летняя москвичка Елена К. — Но через несколько лет мы развелись. Там немцев из России не очень любят, за своих не принимают. Мы жили в Германии как люди второго сорта. Муж так и не смог найти нормальную работу, сидел на пособии, а потом вообще уехал. А я вышла замуж за немца. Вообще русские женщины тут ценятся, потому что немки какие-то бесполые, неженственные.
По уровню воздействия на психику иммиграция занимает высшую точку в стрессовой шкале — 100 баллов. Для сравнения: такой же сильный психологический удар наносит смерть близкого человека. Елена с этим согласна.
— Здесь, в Германии, все другое. Жилье, например, принято снимать. Мы с мужем платим за квартиру 1700 евро в месяц. 110 евро — плата за парковочное место во дворе. Примерно 80 евро уходит на электричество, — перечисляет женщина. — Сначала было очень трудно привыкнуть ходить дома одетой. Здесь +16 градусов — нормальная комнатная температура. Можно, конечно, потеплее сделать, но тогда счета за электричество будут космическими.
Москвичке Марине — 52. Она живет в Калифорнии. Муж — айтишник из Новосибирска.
— Женя уехал в США еще в 1990-х, потому что там больше платили, — рассказывает Марина. — Я познакомилась с ним в 2001-м на сайте знакомств, они тогда только появились. Сначала он приехал ко мне, потом я к нему. И осталась. Но выходить замуж за американца я бы не советовала. Мы здесь только с русскими дружим. Потому что с американцами очень большие культурные различия. Они, например, любят в разговоре какие-то фразы из кино цитировать. Ну да, здесь их все знают, понимают, что имеется в виду, смеются. А мы глазами хлопаем: ну, а что тут смешного? И так во всем. Вот у нас соседи, например, семья из Индии. Иранцы еще есть. С ними проще намного. Кстати, они тоже семьями приехали. В общем, замуж за американца — нет, не советую. Чужой будет вам человек, чужой по менталитету.
Марина пояснила, что заработки в Штатах высокие, но социальных гарантий, как в России, — нет.
— Я когда в 2003-м родила — сразу уволилась. Потому что у них тут декретный отпуск — месяц! Куда хочешь ляльку, туда и пристраивай. А как я могла месячную дочку чужим людям отдать? Так и сидела с ней. А потом сына родила, и снова Женя один работал. Мы, кстати, только недавно свое жилье купили. Дом, по американским меркам, маленький — 150 «квадратов». 310 тысяч долларов. Ипотека на 30 лет. Платим, — рассказывает Марина. — Вообще, если только один работает, жить тяжело. В Москве, я знаю, многие мамы не работают. Здесь так не получается: большие налоги, медицинская страховка, везде нужно ездить на машине, поэтому машин нужно две.
Уезжают уже немногие
Виталий Караев считает, что в последние годы брачная эмиграция серьезно снизилась.
— Русские женщины уезжали на Запад, потому что уровень жизни там был значительно выше, — пояснил эксперт. — Сейчас такого нет: мы серьезно подросли, а они скорее упали. Вспомните: все 1990-е страна отплясывала под песню «American boy, уеду с тобой, Москва, прощай». Это было знаково, потому что за «принцем заграничным» ехали даже из благополучной Москвы. А в последние 20 лет наши люди поездили по «заграницам» и поняли, что жизнь там не богаче, чем у нас. Сам миф о «принце заграничном» развеялся. Потому что стало ясно: этот «принц», скорее всего, в разводе, платит алименты, работает на двух работах и тянет ипотеку. Сам факт того, что условный американец или немец ищет русскую женщину, говорит о том, что у американок и немок он, скорее всего, успехом не пользуется. А зачем в противном случае искать женщину далеко, если можно найти близко?
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что китайцам с российскими невестами тоже «не светит».
— Возможно, у китайского ученого, который выдвинул идею завоза русских невест, какое-то стереотипное представление о наших девушках. Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем те, о которых он говорит, — пояснил депутат. — Я помню, мой родственник с Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем. Выйти замуж за иностранца, я считаю, хотят очень небольшое число наших девушек, потому что понимают, что это такое. Для девушки важно говорить с любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Китайская цивилизация — совсем другая, подход другой.
Доктор исторических наук, востоковед Алексей Маслов считает, что проблема нехватки невест в Китае вызвана не их физическим недостатком, а образом жизни самих китайских женщин.
— В Китае много женщин, которые сначала хотят получить образование, найти работу, обрести финансовую устойчивость и только потом выходить замуж. Многие вступают в брак после 30, в Китае это уже норма. Вот мужчинам невест и не хватает, — пояснил эксперт.
Виталий Караев считает:
— В России такая же ситуация. Есть локальная проблема экспорта невест и есть глобальная — эмансипация. Если девушка хочет сначала несколько лет учиться в вузе, затем делать карьеру и «жить для себя» и только потом выйти замуж и родить, то, как правило, она рожает одного ребенка. На второго уже не остается времени и сил. Поэтому типичная российская семья уже однодетная, — пояснил эксперт.
Неудивительно, что численность населения страны, несмотря на миграцию, сокращается. По данным Росстата, в 2023 году россиян стало на 244 тысячи меньше. А бывает, что годовая убыль — 500 тысяч и более. Какой уж тут экспорт невест! Нужно думать о том, как создать условия, чтобы молодые женщины оставались в своей стране и больше рожали.
ФАКТ.
По данным Министерства юстиции США, за первые 10 лет после перестройки, с 1990 до 2000 год, в США въехали более 150 тысяч русских невест — по приглашениям от мужчин. Не меньшее количество въехали по другим типам виз — гостевым, туристическим и рабочим. Многие остались.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Бронислав Виногродский, китаевед:
— Вообще русско-китайские браки я знаю, и они вполне себе крепкие. Да и живут китайцы сейчас хорошо, уровень жизни в стране в последние годы существенно вырос. Но массовым явлением браки между китайскими мужчинами и русскими женщинами, я думаю, не станут. Слишком уж велики культурные различия между нашими народами. Одежда, еда, отношения в семье, отношения с родственниками — все не такое, все не как у нас. И, наверное, лишь единичные пары способны нормально ужиться. При этом, надо понимать, что женщины нам самим нужны. Необходимо, чтобы они оставались в стране, больше рожали. Так что «экспорт невест» — не важно, в какую страну, — я категорически не поддерживаю.