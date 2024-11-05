Невесты на экспорт: поедут ли россиянки в Китай, чтобы вступить в брак

— Женя уехал в США еще в 1990-х, потому что там больше платили, — рассказывает Марина. — Я познакомилась с ним в 2001-м на сайте знакомств, они тогда только появились. Сначала он приехал ко мне, потом я к нему. И осталась. Но выходить замуж за американца я бы не советовала. Мы здесь только с русскими дружим. Потому что с американцами очень большие культурные различия. Они, например, любят в разговоре какие-то фразы из кино цитировать. Ну да, здесь их все знают, понимают, что имеется в виду, смеются. А мы глазами хлопаем: ну, а что тут смешного? И так во всем. Вот у нас соседи, например, семья из Индии. Иранцы еще есть. С ними проще намного. Кстати, они тоже семьями приехали. В общем, замуж за американца — нет, не советую. Чужой будет вам человек, чужой по менталитету.