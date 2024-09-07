Невест по осени считают: в России начался свадебный бум

Осень всегда была на Руси временем свадеб. Летние хлопоты окончились, морозы еще не начались, созрел богатый урожай. Интересно, что в наше прагматичное время свадьбы осенью полюбились молодоженам по схожим причинам. Все приехали из отпусков, есть свежие сезонные продукты и цветы, «высокий» летний сезон в агентствах закончился.
А пока загсы фиксируют всплеск бракосочетаний, «МК» разобрался в том, какие свадьбы сейчас самые модные.
Свадебная мода существовала всегда, вспомним не так давно переставшие быть популярными платья с кринолинами, и более ранние шляпы невест, гипюр и даже брючные белые костюмы.
Но в последнее время в Россию пришла мода сначала на тематические свадьбы. И теперь многие брачные мероприятия подчинены какому-то стилю: «классика», прованс, русские традиции, эко- или зеленая свадьба, свадьба лофт, техно или даже «вампирская»…
— Да, все верно, свадьбы сегодня часто стилизованы или объединены какой-то темой, — говорит представитель агентства по организации свадеб, Маргарита. — Свадьбы стали менее массовыми, разгульными, семьи-организаторы — более требовательными. И подход становится более индивидуальным. Учитывается история знакомства пары, их профессии и увлечения. Поэтому у нас были такие свадьбы как железнодорожная, охотничья, байдарочная, «киношная», фермерско-деревенская и др. Была даже зомби-свадьба.
По словам свадебного организатора, стилистика свадьбы диктует все. Лимузины перестали быть обязательным атрибутом, популярнее стали ретро-автомобили, кабриолеты, иногда конные экипажи или сани. А некоторые затейники норовят заказать для себя трамвай или городской автобус.
Вместо каравая или тарелки, которую разбивают, может быть кусок пирога, блины, шашлык или клубника со сливками. «Или веревка, и кто быстрее узел завяжет — было у байдарочников», — вспоминают в свадебном агентстве.
И шкатулки, откуда достают кольца, бывают с сюрпризом — музыкальные, светящиеся, проекционные, с признаниями в любви. И все чаще торжественное обручение проходит не в загсе, а на выездной церемонии. Некоторые вовсе тихо регистрируются накануне, а потом целый день свадьба.
Первый танец молодых теперь не пускают на самотек. Жених и невеста тщательно репетируют первый танец с преподавателем. Если будущие муж и жена хорошо двигаются или имеют хореографическую подготовку, им ставят целое шоу с поддержками, полушпагатами и пируэтами. Если данные, скажем так, обычные, хореографы любят композиции на основе танца пасадобль: много эффектных движений руками и вращений, которые может выполнить каждый. «Ну, а если совсем “все пропало”, дыма побольше напускаем», — делится секретами Маргарита. Красиво и романтично.
Выход жениха и невесты теперь принято делать «с презентацией»: под музыку и овации. Если такое невозможно, палочка-выручалочка организатора — слайд-шоу, составленное из детских, юношеских фото и истории любви пары: «Гарантированно прошибает слезу, вызывает умиление». Также в моде теперь менять за свадьбу 2−3 платья у невесты, и только первое из них будет подвенечным. И обоим молодоженам, если они в форме — не единожды выступать с танцами за вечер.
Торты обычно двух-трехъярусные, каждый «этаж» со своей начинкой. И конечно, торт оформляется в стиле свадьбы. Но большие объемные композиции из марципана, равно как шаткие торты-башни «на ножках» ушли в прошлое. Самое модное сладкое содержимое торта сегодня это «сникерс», кокосово- или бананово-шоколадный вкус, ягодный, «красный бархат». Торты вдвоем режут молодые — этот обычай сохранился.
Часто помимо обычного аниматора-ведущего и тоже уже привычного на свадьбах ди-джея, для развлечения публики приглашают «вставные номера»: цыган, акробатов, вокалистов, фокусников, чайных мастеров, стендаперов идр..
Вообще понятие «развлечь гостей» также претерпело изменения. Еда больше не главный способ повеселиться: все чаще для угощения на свадьбах устраивают не только фуршетные зоны, но и все питание это только фуршет. Зато к вниманию собравших различный «лаундж»: фото-зона, велкам-зона с аперитивом и сувенирами для гостей, арт-объекты в зале. Конечно, свадьба на открытом воздухе добавляет возможностей для такого развлечения: тут может быть и мангал, катание на лодках и лошадях, любование закатом, фейерверки, уличные представления, игры и прочее. А также и яхты, лошади или дворцы в аренду, однако все это стоит денег.
— Да, еще одна нынешняя тенденция — экономить, — говорит Маргарита. — Мало кто готов сейчас тратить на свадьбу миллионы. Поэтому все чаще требуется организовать все «за разумную цену». Если бюджет невелик, это тоже иногда диктует стиль и формат проведения. Например, русский фолк, этно, «грин» или рустик — подойдет загородная локация в деревянном подворье. Еда — пироги, соленья, простые салаты, блюда из печи, мангал. Напитки тоже могут быть качественными, но без изысков. В оформлении можно использовать травы, мох, полевые цветы, цветы «с бабушкиной грядки». Но уж если выбрали прованс, французский стиль или голливуд-шик, там на и место, и на стол придется раскошелиться.
По словам организаторов свадебных церемоний, живые цветы — весомая статья в бюджет «брачующихся». Поэтому, осень и лето в нашей полосе имеет такое, чисто природное преимущество: есть свои сезонные цветы, и они дешевле. То же самое касается овощей, фруктов и даже морепродуктов, эти продукты тоже имеют сезонность.
Тем, кто сейчас планирует свадьбу или скоро собирается, эксперт советует несколько раз проверить еду, декор, состояние мебели и помещений в избранном отеле или ресторане. Потому что часто заветренные салаты, грязные стулья или несвежие скатерти портят все дело. Отказаться от искусственных цветов и шариков в декоре — первые надежно ассоциируются с поминками, вторые с Новым годом. И не слишком оригинальничать: иногда с идеей приватного танца, какого-нибудь театра теней или стендап-представления не справляются даже профессионалы. «Лучше пусть все будет в русле принятого стиля, сдержанно и мило», — заключает Маргарита.