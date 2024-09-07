Невест по осени считают: в России начался свадебный бум

Вообще понятие «развлечь гостей» также претерпело изменения. Еда больше не главный способ повеселиться: все чаще для угощения на свадьбах устраивают не только фуршетные зоны, но и все питание это только фуршет. Зато к вниманию собравших различный «лаундж»: фото-зона, велкам-зона с аперитивом и сувенирами для гостей, арт-объекты в зале. Конечно, свадьба на открытом воздухе добавляет возможностей для такого развлечения: тут может быть и мангал, катание на лодках и лошадях, любование закатом, фейерверки, уличные представления, игры и прочее. А также и яхты, лошади или дворцы в аренду, однако все это стоит денег.