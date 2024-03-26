Невесомость не помешала астронавтам адекватно оценивать свое перемещение в пространстве

Восприятие человеком движения собственного тела — это сложный процесс, в котором задействованы, прежде всего, зрение и вестибулярный аппарат. Исследователи из Йоркского университета (Великобритания), статья которых была опубликована в журнале npj Microgravity, решили выяснить, как меняется точность восприятия собственных перемещений в невесомости, которая сказывается на работе вестибулярного аппарата. К изумлению ученых, оказалось, что астронавты сохраняют способность точно оценивать, какое расстояние преодолело их тело в пространстве.
Авторы исследования в сотрудничестве с NASA и Канадским космическим агентством провели серию экспериментов с участием 12 астронавтов (шести мужчин и шести женщин), побывавших на Международной космической станции (МКС), и контрольной группы из 20 человек, остававшихся на Земле.
В ходе тестов с использованием очков виртуальной реальности подопытным демонстрировали цель в виде расчерченного квадрата, находящуюся на некотором расстоянии от них. Затем цель исчезала, а виртуальный коридор имитировал движение вперед — участникам нужно было «остановиться» в том месте, где, по их мнению, находилась исчезнувшая цель. Это задание астронавты выполняли до полета, в начале и в конце своего пребывания на МКС, а также вскоре после возвращения на Землю и некоторое время спустя.
В итоге выяснилось, что длительное пребывание в условиях микрогравитации практически никак не отразилось на способности людей правильно оценивать преодоленное расстояние.
Как отмечают ученые, это весьма обнадеживающее открытие, ведь такая способность обеспечивает безопасность астронавтов, находящихся на МКС, где им порой приходится довольно быстро перемещаться по внутреннему пространству станции, точно оценивая преодоленное расстояние. Результаты исследования также могут пригодиться при планировании и подготовке межпланетных пилотируемых полетов.