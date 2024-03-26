Невесомость не помешала астронавтам адекватно оценивать свое перемещение в пространстве

В ходе тестов с использованием очков виртуальной реальности подопытным демонстрировали цель в виде расчерченного квадрата, находящуюся на некотором расстоянии от них. Затем цель исчезала, а виртуальный коридор имитировал движение вперед — участникам нужно было «остановиться» в том месте, где, по их мнению, находилась исчезнувшая цель. Это задание астронавты выполняли до полета, в начале и в конце своего пребывания на МКС, а также вскоре после возвращения на Землю и некоторое время спустя.