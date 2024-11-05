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Неудачный побег: три сбежавших енота вернулись в зоопарк

Однако один беглец по-прежнему на свободе.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Amazon World Zoo Park

Сотрудники зоопарка Amazon World, расположенного недалеко от Сандауна на острове Уайт (Великобритания), сообщили, что с 31 октября на 1 ноября четыре енота устроили побег из вольера.

Продолжительное время беглецов искали собаки-ищейки и беспилотники. Благодаря приложенным усилиям уже в эти выходные удалось поймать трех енотов. Об этом рассказали в United Press International.

В настоящее время один из сбежавших енотов, несмотря на активные поиски, по-прежнему находится на свободе. Сотрудники зоопарка просят местных жителей при обнаружении не подходить к беглецу, так как он может быть сильно напуган.

Ранее рассказывали, что в Коми поймали сбежавшего с фермы страуса. Его искали на протяжении пяти дней.