Неудачный побег: три сбежавших енота вернулись в зоопарк

Продолжительное время беглецов искали собаки-ищейки и беспилотники. Благодаря приложенным усилиям уже в эти выходные удалось поймать трех енотов. Об этом рассказали в United Press International.
В настоящее время один из сбежавших енотов, несмотря на активные поиски, по-прежнему находится на свободе. Сотрудники зоопарка просят местных жителей при обнаружении не подходить к беглецу, так как он может быть сильно напуган.
Ранее рассказывали, что в Коми поймали сбежавшего с фермы страуса. Его искали на протяжении пяти дней.