«Неубиваемая» неваляшка. Игрушки в СССР были делом государственной важности

Пресловутая Барби вообще, похоже, задевает специалистов за живое. «Я помню, мне было лет семь, когда бабушка привезла мне из-за границы Барби — у нас их тогда ещё не продавали. Я сначала дико её стеснялась: у Барби была большая грудь, она выглядела как взрослая женщина. Я не понимала, как с ней играть, спрятала её подальше. И только потом, когда эти куклы стали у нас модными, про неё вспомнила», — рассказывает Санькова. По её словам, главный изъян западной игрушки в том, что она настраивает девочек не на заботливое материнство, а на потребление. «В образе Барби девочка представляет себя. Вот она выросла, вот у неё появился красивый муж Кен. Вот они купили большой дом, купили по шикарной машине, купили кучу одежды. Так с дет­ства воспитывается консью­меризм. Ребёнку внушают: есть деньги — будешь иметь всё, нет — будешь неудачником… А у советских детей был малыш-голыш, к которому не прилагалось вообще ничего! Хочешь — сшей ему сам одежду, хочешь — пост­рой своими руками домик. Это была осознанная парадигма: желаешь чего-то добиться — трудись, придумывай, созидай».