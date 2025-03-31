Нетворкинг: искусство полезных знакомств

В жизни современного человека, особенно в сферах бизнеса, карьеры и личностного развития, важную роль играет нетворкинг. Это не просто способ обмена контактами, а целая система построения долгосрочных взаимоотношений, которые могут принести выгоду обеим сторонам. В этом материале мы разберем, что такое нетворкинг, где и как правильно заводить полезные знакомства, а каких ошибок стоит избегать. Своим мнением по теме также поделилась специалист по коммуникациям и преподаватель Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Анастасия Янчева.