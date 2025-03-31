Нетворкинг: искусство полезных знакомств

В жизни современного человека, особенно в сферах бизнеса, карьеры и личностного развития, важную роль играет нетворкинг. Это не просто способ обмена контактами, а целая система построения долгосрочных взаимоотношений, которые могут принести выгоду обеим сторонам. В этом материале мы разберем, что такое нетворкинг, где и как правильно заводить полезные знакомства, а каких ошибок стоит избегать. Своим мнением по теме также поделилась специалист по коммуникациям и преподаватель Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Анастасия Янчева.
Что такое нетворкинг простыми словами
Нетворкинг (от английского networking — «работа с сетью») — это процесс создания и развития полезных контактов, которые могут помочь в карьере, бизнесе или личных делах. Это искусство налаживания связей, в основе которого лежит взаимовыгодное сотрудничество. Нетворкинг не сводится к простому обмену визитками на конференциях — это осознанное и стратегическое взаимодействие, направленное на укрепление профессиональных и личных отношений.
Польза нетворкинга для бизнеса
Нетворкинг дает массу преимуществ для бизнеса, независимо от его масштаба. Ниже перечислены ключевые преимущества, которые получает предприниматель, занимающийся развитием полезных связей:
Поиск клиентов и партнеров — чем шире ваш круг общения, тем выше шанс найти новых заказчиков или владельцев бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве.
Получение новых знаний и идей — общение с профессионалами из разных областей способствует обмену опытом. Также оно помогает смотреть на привычные вещи под другим углом и генерировать свежие идеи.
Продвижение бренда — взаимодействие с людьми помогает повысить узнаваемость компании или личного бренда.
Карьерные возможности — многие важные предложения о работе поступают именно через знакомства, а не через стандартные резюме.
Поддержка и мотивация — окружение успешными и целеустремленными единомышленниками мотивирует двигаться вперед и достигать больших результатов.
Где заводить полезные знакомства
В начале пути к построению полезных связей может быть непонятно, где именно заводить знакомства. Ниже перечислены наиболее подходящие места и каналы для нетворкинга.
1. Деловые мероприятия
Конференции, семинары, форумы и отраслевые встречи — это отличные площадки для знакомства с единомышленниками и потенциальными партнерами.
2. Коворкинги и бизнес-клубы
Многие предприниматели и фрилансеры работают в коворкингах, где можно легко встретить полезных людей и завести важные контакты. Но в таких местах важно правильно подобрать момент для знакомства, чтобы не отвлекать собеседника от рабочих дел.
3. Онлайн-платформы
LinkedIn, тематические Telegram-чаты, профессиональные форумы и специализированные группы в социальных сетях — удобные и уже привычные каналы общения с экспертами и потенциальными партнерами.
4. Волонтерские проекты и мероприятия
Участие в благотворительных и социальных инициативах открывает возможности для знакомства с людьми из разных сфер. Большинство волонтеров обладают активной жизненной позицией, а значит, открыты к диалогу.
Как правильно заниматься нетворкингом
Нетворкинг — это особое искусство. Он может быть успешен только при соблюдении определенных рекомендаций.
1. Будьте искренними
Люди чувствуют фальшь. Важно искренне интересоваться собеседником и быть открытым, а не пытаться использовать его исключительно в собственных целях.
2. Готовьтесь заранее
Перед важной встречей или мероприятием изучите список участников, подготовьте интересные вопросы и потренируйтесь рассказывать о себе лаконично и убедительно.
3. Думайте о взаимной выгоде
Не просто ищите выгоду для себя, а предлагайте ценность взамен — советы, информацию, полезные контакты.
4. Развивайте отношения
Нетворкинг — это не разовое знакомство, а долгосрочное взаимодействие. Не забывайте поддерживать контакт и интересоваться делами новых знакомых.
Примеры нетворкинга
Нетворкинг может проявляться в самых разных формах. Например, стартаперы находят инвесторов на специализированных конференциях, фрилансеры — новых клиентов через рекомендации коллег, а молодые специалисты — наставников, которые помогают им расти в профессии. Даже случайная беседа в очереди на мероприятии может привести к ценному сотрудничеству: в таком случае и ее можно считать нетворкингом.
Частые ошибки в нетворкинге
В нетворкинге есть свои «красные флаги» — паттерны поведения, которых стоит избегать, чтобы процесс поиска знакомств проходил удачно.
1. Односторонний подход — если вы только берете и ничего не даете взамен, люди не захотят продолжать с вами общение.
2. Навязчивость — долгое и настойчивое общение может оттолкнуть собеседника. Если беседа не идет после одной-двух попыток ее начать, не стоит продолжать взаимодействие.
3. Отсутствие подготовки — непонимание целей общения и незнание информации о собеседнике снижает эффективность диалога и вероятность долгосрочного знакомства.
4. Пассивность — ждать, пока вас заметят, — не лучшая стратегия. В нетворкинге важно проявлять инициативу.
5. Игнорирование онлайн-нетворкинга — в современных реалиях цифровые связи так же важны, как и личные встречи.
Популярные книги о нетворкинге
В тонкостях нетворкинга бывает непросто разобраться. Ниже — подборка проверенных книг, которые станут отличной опорой для тех, кто хочет выстроить качественную сеть деловых и личных контактов.
Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку». Одна из самых известных книг о нетворкинге, ставшая мировым бестселлером. Автор убеждает, что щедрость, искренность и готовность помогать другим — главный фундамент крепких связей. В книге много личных историй, примеров и пошаговых советов о том, как выстраивать долгосрочные отношения в любой профессиональной среде.
Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Настоящая классика деловой и личной коммуникации. Несмотря на то что книга вышла в 1936 году, она остается актуальной и сегодня. В издании изложены универсальные принципы общения, основанные на понимании человеческой природы.
Адам Грант «Брать или отдавать?». В этой книге автор рассматривает три типа людей: дающих, берущих и обменивающихся. Он объясняет, почему именно щедрые и ориентированные на других люди добиваются наибольшего успеха — вопреки распространенному мнению.
Мнение эксперта
Своим видением важности процесса нетворкинга поделилась специалист по коммуникациям Анастасия Янчева:
— На мой взгляд, нетворкинг — это цепочка действий, которые мы совершаем намеренно, чтобы построить «силу слабых связей», то есть найти людей, которые могут быть полезны с точки зрения профессиональных интересов, увлечений, хобби. Благодаря нетворкингу у нас появляется некий арсенал контактов, который можно задействовать при возникновении какого-то вопроса или реализации проекта.
Эксперт подчеркнула, что важно избегать потребительского подхода и не смотреть на другого человека исключительно с позиции того, что он поможет вам при решении какой-либо задачи. При нетворкинге изначально стоит знакомиться с людьми, которые интересны и с точки зрения их личностных качеств.
— В современном мире нетворкинг особенно важен, потому что сейчас, как бы банально это ни звучало, мир меняется стремительно. Люди могут осваивать по пять профессий за жизнь, совмещать несколько разных направлений в работе, постоянно получать новые навыки и компетенции. Когда есть множество таких направлений, трудно их реализовать в одиночку. Нетворкинг помогает успешнее функционировать в потоке разнообразных проектов и идей, — подвела итог Анастасия Янчева.
Главное о нетворкинге
Нетворкинг — это не просто навык, а стиль жизни, который может существенно повлиять на сферы карьеры, саморазвития, хобби и не только. Резюмируем ключевые идеи материала, которые стоит запомнить.
1. Нетворкинг — это про построение отношений, а не про обычный обмен контактами.
2. Полезные знакомства можно заводить в офлайн- и онлайн-среде.
3. Искренность и взаимовыгодный обмен — ключ к успешному нетворкингу.
4. При нетворкинге нужно проявлять инициативу и поддерживать образованные связи.
5. Современному человеку нетворкинг позволяет эффективнее реализовывать идеи и проекты.
Эксперт: Анастасия Янчева, специалист по коммуникациям, преподаватель Школы коммуникаций НИУ ВШЭ