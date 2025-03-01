Нетронутой едой с банкета можно накормить целую семью

После каждого банкета, проведенного в России, остается и выбрасывается до шести литров нетронутой еды. Аналитики банка еды «Русь» и медиапроекта профудшеринг.рф выяснили, что такого количества пищи хватит, чтобы накормить нуждающуюся семью из пяти человек. Об этом пишет «Сноб».
Ежегодно в России производится около 18 миллионов тонн пищевых отходов, почти треть из которых приходится на розничные магазины и рестораны быстрого питания. Причем значительная их часть — это свежие продукты.
После каждого банкета на столах остается по 5−15 контейнеров объемом 400 миллилитров с нетронутой едой. Кажется, что это немного, так как это всего 10% от пищи на мероприятии, однако с учетом количества участников торжества в год получаются значимые объемы.
Во многих странах популярен фудшеринг, цель которого — минимизация количества отходов и обмен или продажа с большими скидками продуктов, которые предстоит выбросить.
Согласно анализу аналитиков, 71% россиян уже раздают остатки еды — гостям, в служебную столовую, на переработку. Большинство позитивно относится к отправке продуктов на благотворительность. Люди говорят, что они это делают ради заботы об экологии, повышения устойчивости бизнеса, снижения затрат за счет минимизации отходов и в связи с неэтичностью выбрасывания пищи.
В России пока есть проблема в популяризации фудшеринга. Заключается она в отсутствии единого понимания о распределении ответственности. Люди просто не знают, кто должен заниматься остатками еды после банкетов — кейтеринг (доставка питания в выбранное клиентом месте) или организаторы мероприятий.
«Сейчас в этом направлении ведется работа с бизнесом, но остаются определенные сложности — например, передача на благотворительность оставшейся качественной и годной к употреблению пищевой продукции, не имеющей упаковки, которая бы содержала информацию о продукте. Важно учитывать все подводные камни», — пояснила президент банка еды «Русь» Юлия Назарова.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о введении новых правил для безопасной доставки еды.