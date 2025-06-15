«Неторопливая прогулка». Журналист сравнил военные парады в США и в России

Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.