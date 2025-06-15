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«Неторопливая прогулка». Журналист сравнил военные парады в США и в России

Журналист Боуз раскритиковал парад, прошедший в США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х сравнил военные парады, прошедшие в США и в России.

«Американская “неторопливая прогулка” и российский “торжественный марш”, — написал он.

На видео, которое он опубликовал на своей страницы, представлены кадры военного парада обеих стран.

При этом, российские военные, принимающие участие в параде, маршируют в ногу и соблюдают строгую линию. Американские военнослужащие же неторопливо шагают вперед, не попадая в такт и не выдерживая интервалы между собой.

Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.

Пришедшие на парад люди жаловались, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям, в которых то и дело происходили стычки.

Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами. Многие из зрителей, собравшихся на парад, устремились к выходу еще во время прохода военной техники, образовав давку.