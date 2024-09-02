Нетопыри рядом с домом. Эксперт о вреде и пользе вампиров

Есть еще ситуации, когда по отношению к ним стоит соблюдать осторожность. Например, вы долго не были на даче, и приехав туда, обнаружили мышей на чердаке. Так бывает, они конечно улетят сами, но после них нужно обязательно проводить уборку, и делать это необходимо очень осторожно, соблюдая гигиенические меры защиты. В респираторе и плотных резиновых перчатках, используя для обработки хлорку. Почему? Мыши могут передать вирусы человеку не только со слюной при укусе, но и через свое гуано, это основной путь заражения.