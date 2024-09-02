Нетопыри рядом с домом. Эксперт о вреде и пользе вампиров

На самом деле, они носители не только вирусов, вызывающих COVID-19. Ученым хорошо известно, что летучие мыши являются естественными резервуарами для большого числа патогенов, вызывающих болезни у человека и животных. Другая опасная коронавирусная инфекция SARS-CoV, вызывающая ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которой произошла в 2002—2003 годах, тоже произошла из-за летучих мышей. Ещё они могут быть вместилищем для таких патогенных вирусов, как Нипах и Хендра, и возможно, даже для возбудителей суперопасных лихорадок Эбола и Марбурга. И этот список неокончательный.
Чем мышек больше, и они разнообразнее — тем безопаснее
О летучих мышах и их медицинском значении aif.ru беседует с биологом, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известным медицинским блогером Анчей Барановой.
Александр Мельников, aif.ru: У летучих мышей исторически сложилась репутация вампиров, а благодаря пандемии COVID-19 мы ещё узнали, что с ними могут быть связаны серьезные инфекции. А ведь они часто бывают нашими соседями.
Анча Баранова: Все-таки, когда мы говорим о летучих мышах, как переносчиках вирусов COVID-19, лихорадок Эболы и Марбурга, или других опасных инфекций, то нужно понимать, что речь идет не о наших летающих мышках. В России их гораздо меньше и количественно, и разнообразие небольшое. В мире насчитывают около 10 тысяч видов, у нас обитают лишь некоторые из них.
А вот в странах, где появлялись эти инфекции, есть огромные колонии мышей, часто они заселяют какие-то большие пещеры, и в них одновременно живет множество разных видов этих животных. В результате, между ними происходит обмен патогенами.
И кстати, как недавно доказали ученые из Германии, чем больше видов мышей живет в колонии, тем лучше для человека. Они посмотрели, в каких мышах коронавирусы лучше размножаются до более высоких «заразных» концентраций, и сколько видов мышей проживает в таких сообществах. Исследование проводили в Африке, в Гане. Там летучих мышей, прямо скажем, немало.
Оказалось, что чем меньше в мышиных колониях биоразнообразия (это значит, меньше разных видов), тем большую долю занимают именно те виды летучих мышей, где коронавирусам раздолье.
Другими словами, если колония находится под антропогенным (человеческим) давлением, редкие безобидные мышки оттуда вытесняются, а их место занимают виды более «устойчивые» к разным стрессам, в том числе, и к вирусам. Выживают более опасные для нас мыши.
Идеальный «домик» для вирусов
— Кстати, почему именно летучие мыши являются таким удобным резервуаром для вирусов?
— У них уникальный метаболизм, подавляющий вирусы и микробы. Поэтому, они могут в них существовать подолгу, не убивая самих мышей. Так происходит по двум причинам.
Во-первых, из-за высокого интерферонового статуса, типичного для летучих мышей, активность вирусов подавляется, они как бы дремлют в организме этих животных.
Во-вторых, в состоянии покоя у летучих мышей очень низкая температура тела, но когда они начинают летать, она сразу и быстро возрастает. Такие перепады от холодного к горячему и обратно тоже тормозят размножение вирусов в клетках мышей.
Благодаря этому, летучие мыши становятся достаточно уникальным резервуаром для сохранения вирусов.
Наши мышки не чета тамошним
— А если вернуться к нашим отечественным мышкам, они совсем безопасны?
— В Подмосковье у них не выявлено опасных патогенов, вызывающих болезни среди людей. За одним исключением — вирусом бешенства. Этой потенциально смертельной болезнью можно заразиться после укуса летучей мыши, а не только собак, лис или других крупных млекопитающих.
— Наверно, это случаи редчайшие, казуистические? Мы же практически не взаимодействуем с этими животными.
— Да, но они бывают. Например, так случилось лет 5 назад с моей подругой. На неё села летучая мышь, она стала ее отцеплять, и та ее укусила. Ей пришлось проходить курс профилактических уколов. Точно также, как после укуса собаки.
Есть еще ситуации, когда по отношению к ним стоит соблюдать осторожность. Например, вы долго не были на даче, и приехав туда, обнаружили мышей на чердаке. Так бывает, они конечно улетят сами, но после них нужно обязательно проводить уборку, и делать это необходимо очень осторожно, соблюдая гигиенические меры защиты. В респираторе и плотных резиновых перчатках, используя для обработки хлорку. Почему? Мыши могут передать вирусы человеку не только со слюной при укусе, но и через свое гуано, это основной путь заражения.
Экологический барометр
— А как быть, если рядом живут летучие мыши?
— Если они есть рядом с вашим жилищем, это говорит о хорошей экологии, значит, экосистема в этом месте здоровая. Конечно, их нельзя ни в коем случае уничтожать. Они занимают крайне важную экологическую нишу — питаются летающими насекомыми. И например, если будет очень много комаров, то это существенно опаснее, чем мыши. Ведь от их укусов труднее уберечься, чем от контакта с летучими мышами.
Плюс, количество болезней, переносчиками которых являются кровососы, растет. Это не только лихорадка Западного Нила, вирусы которой инфицируют комаров похоже чаще, чем мы думаем. Последние данные позволяют предполагать это (aif.ru недавно писал об этом). Все севернее распространяются зоны лихорадок Зика и Денге, которые распространяют комары. Прямо сейчас в США происходит вспышка Восточного лошадиного энцефалита, болеют и люди. Ещё диагностированы 20 случаев лихорадки Оропоче. Обе болезни комариные.
Помни о малярии
— Можно вспомнить и малярию, мало кто знает, что Россия была малярийной страной, и что почти до конца 1950-х Московская область была эндемичным очагом по трехдневной малярии.
— Малярия — огромная мировая проблема. Конечно, это прежде всего относится к тропикам. Но известны не только случаи завоза этой болезни в Россию. Например, описаны пациенты, которые заражались малярией в Москве и области. Это значит, что возбудитель болезни малярийный плазмодий проходил все стадии развития в местных комарах. А следовательно, нельзя исключить, что могут снова сформироваться природные очаги малярии, как это было раньше. Чтобы этого не случилось, постоянно проводят мониторинг в отношении этой инфекции. Так что летучих мышей ни в коем случае нельзя уничтожать.