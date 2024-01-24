Netflix сообщил о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году

«Забегая вперед, несмотря на прошлогодние забастовки, отложившие выпуск некоторых шоу, у нас есть большой и смелый план на 2024 год», — заявили в Netflix, указав на новые сезоны «Игры в кальмара», «Бриджертонов», «Дипломата» и немецкого драматического сериала «Императрица».

В новом сезоне зрители увидят Ли Бен Хуна в роли главного героя и Ви Ха Чжуна, который вновь сыграет полицейского детектива Чжун Хо. Также вернется загадочный рекрутер Гон Ю. Кроме того, в проекте сыграют более 10 новых актеров, среди которых Йим Си Ван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын, добавила «Газета.Ru».

Netflix официально анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара» еще в июне 2022 года, опубликовав 10-секундный тизер второго сезона южнокорейского сериала.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса. Он вышел 17 сентября 2021 года и уже перешел порог в 111 млн просмотров, став самым популярным сериалом платформы за всю ее историю. Проект получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.