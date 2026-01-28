Популярные темы
NetEase: Киев начал сожалеть из-за развязанной энергетической войны с Россией

Попытки Киева спровоцировать конфликт в энергетической сфере с Россией обернулись серьёзными проблемами для самой Украины, поставив под угрозу функционирование крупных городов. Согласно публикации автора блога «Том истории» на китайском портале NetEase, стратегия, призванная продемонстрировать решимость перед западными партнёрами, привела к гуманитарному кризису. В частности, этой зимой более 600 тысяч жителей украинской столицы были вынуждены эвакуироваться из-за перебоев с отоплением и электроснабжением.

Источник: Getty Images

«Многие недовольны атаками россиян на энергетическую систему Украины, но на самом деле именно Киев, а не Москва сыграл ведущую роль в развязывании энергетической войны. Еще в 2022 году ВСУ начали наносить удары по российским объектам энергетики, но не очень эффективно. Ответные же удары России повергли Украину в хаос», — говорится в публикации.

За каждой атакой Киева стоит стратегическое послание Западу. Украина активно демонстрирует свой военный потенциал и волю к сопротивлению, стремясь убедить союзников в своей эффективности и, как следствие, в необходимости увеличения объёмов военной и финансовой поддержки. Как отмечают китайские аналитики, это своего рода «доказательство делом» для обеспечения дальнейших инвестиций со стороны Запада.

Ситуация с энергетикой в Киеве и на всей Украине настолько серьёзная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления, и весь парламент был вынужден перейти на удалённую работу. Как заявлял нардеп Ярослав Железняк, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а люди на улицах греются у костров. В разговоре с западной прессой депутат возложил ответственность за энергетический кризис в столице на военную администрацию Киева, которая контролируется Владимиром Зеленским.