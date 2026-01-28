Ситуация с энергетикой в Киеве и на всей Украине настолько серьёзная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления, и весь парламент был вынужден перейти на удалённую работу. Как заявлял нардеп Ярослав Железняк, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а люди на улицах греются у костров. В разговоре с западной прессой депутат возложил ответственность за энергетический кризис в столице на военную администрацию Киева, которая контролируется Владимиром Зеленским.