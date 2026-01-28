«Многие недовольны атаками россиян на энергетическую систему Украины, но на самом деле именно Киев, а не Москва сыграл ведущую роль в развязывании энергетической войны. Еще в 2022 году ВСУ начали наносить удары по российским объектам энергетики, но не очень эффективно. Ответные же удары России повергли Украину в хаос», — говорится в публикации.
За каждой атакой Киева стоит стратегическое послание Западу. Украина активно демонстрирует свой военный потенциал и волю к сопротивлению, стремясь убедить союзников в своей эффективности и, как следствие, в необходимости увеличения объёмов военной и финансовой поддержки. Как отмечают китайские аналитики, это своего рода «доказательство делом» для обеспечения дальнейших инвестиций со стороны Запада.
Ситуация с энергетикой в Киеве и на всей Украине настолько серьёзная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления, и весь парламент был вынужден перейти на удалённую работу. Как заявлял нардеп Ярослав Железняк, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а люди на улицах греются у костров. В разговоре с западной прессой депутат возложил ответственность за энергетический кризис в столице на военную администрацию Киева, которая контролируется Владимиром Зеленским.