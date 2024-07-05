«Нет сил встать с постели»: пять распространенных причин постоянной усталости

В случае, когда человек начинает замечать постоянную усталость, сопровождаемую перманентным отсутствием настроения и хандрой, у него могут диагностировать депрессию. Если вы часто замечаете у себя недомогание, снижение концентрации, нарушение сна и аппетита, суицидальные мысли и изменения массы тела, нужно обратиться к врачу. Специалист подберет подходящий способ лечения, после чего чувство усталости должно исчезнуть.