«Нет сил встать с постели»: пять распространенных причин постоянной усталости

Причинами хронической усталости могут быть: недостаточное количество сна, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Однако иногда перманентное утомление и изнуренность являются симптоматикой серьезных заболеваний — ментальных и физических. Рассказываем о пяти наиболее распространенных среди них.
Синдром хронической усталости
Причиной постоянного упадка сил может стать синдром хронической усталости (СХУ). Это тяжелое системное заболевание, при котором человек ощущает необъяснимое недомогание, раздражительность, мигрени и боль в мышцах.
Так как СХУ является хроническим заболеванием, полностью излечить его невозможно. Однако на какое-то время его можно «купировать» антидепрессантами и симптоматическими средствами, подобранными с учетом особенностей вашего организма.
Депрессия
В случае, когда человек начинает замечать постоянную усталость, сопровождаемую перманентным отсутствием настроения и хандрой, у него могут диагностировать депрессию. Если вы часто замечаете у себя недомогание, снижение концентрации, нарушение сна и аппетита, суицидальные мысли и изменения массы тела, нужно обратиться к врачу. Специалист подберет подходящий способ лечения, после чего чувство усталости должно исчезнуть.
Анемия
Анемия — одно из многих заболеваний, для которого характерна постоянная усталость. При анемии в крови снижается число эритроцитов и концентрация гемоглобина, что вызывает регулярное ощущение недомогания.
Симптомами анемии, помимо усталости, также являются частые головокружения и мигрени, изменение цвета кожи, аритмия, боли в груди, одышка и «холодные» конечности.
Для постановки диагноза нужно обратиться к специалисту, чтобы получить направление на сдачу анализов и определить подходящее лечение.
Хроническая почечная недостаточность
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — состояние, при котором функции почек нарушаются, из-за чего они утрачивают способность непрерывной фильтрации крови. Симптоматика ХПН, помимо хронической усталости, также включает в себя потерю веса, отечность, тошноту, рвоту, мышечные судороги и регулярную жажду.
При наблюдении характерных признаков необходимо обратиться к врачу, сдать анализы крови и мочи, а также подобрать подходящее лечение, которое замедлит прогрессирование болезни и избавит от некоторых неприятных симптомов.
Гипотиреоз
Гипотиреоз — эндокринное заболевание, при котором организм в течение длительного периода испытывает недостаток гормонов щитовидной железы. Из-за этого у человека наблюдаются хроническая усталость, нарушение сна, быстрый набор веса, снижение полового влечения и выпадение волос.
Для выявления заболевания обычно назначают анализ крови на уровень тиреотропного гормона и свободного Т4 (йодосодержащего гормона). Обычно гипотиреоз можно вылечить полностью, если вовремя обратиться ко врачу и начать лечение.
Есть и другие заболевания, симптомом которых является ощущение перманентной усталости. Поэтому в случае появления недомогания всегда нужно обращаться за консультацией к специалистам.
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Кристина Корчанова