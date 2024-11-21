Нет прорыва — нет премии: как оценивать работу DeepTech-исследователей

Бывает и нередко, что внедрению новой системы оценки препятствует сама команда Data Science. Решается это с привлечением внешнего аудита. Независимая проверка помогает взглянуть на процессы со стороны и найти зоны роста, которые не всегда видны изнутри. Если мы говорим об ИИ-стартапах, то достаточно взглянуть на модели, их код и способ отслеживания прогресса. Этого уже хватит, чтобы оценить уровень зрелости процессов. Если все разбросано по случайным недокументированным скриптам, обученным на неизвестных данных, или возникают вопросы о происхождении данных и процессе обучения моделей, это свидетельствует о низком уровне организации работы в команде.