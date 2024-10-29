Несуществующий собеседник: что такое теория мертвого интернета

Чаще всего теории заговоров становятся настолько притянутыми за уши, что на них невозможно реагировать без смеха. Однако их сторонники настолько убеждены в правоте, что невозможно опровергнуть их мнение.
Одна из таких теорий заговора — теория о мертвом интернете. Впервые она появилась на форуме Agora Road’s Macintosh Cafe в 2021 году, где пользователь под ником IlluminatiPirate запустил тему под названием «Теория мертвого интернета: Большая часть интернета — фейк».
Эксперт рассказал, что такое теория мертвого интернета и какова вероятность того, что все люди в интернете — боты.
Суть теории мертвого интернета
Суть теории в том, что боты в социальных сетях автоматически создают публикации, которые настроены в соответствии с алгоритмами выдачи — такой контент привлекает больше пользователей, собирает больше кликов, комментариев и лайков. Это делается для того, чтобы продемонстрировать высокую вовлеченность пользователей и увеличить свой доход от рекламы.
Однако теория мертвого интернета на этом не останавливается. Согласно ей, аккаунты, взаимодействующие с таким контентом, являются ботами, которые создали на основе искусственного интеллекта. То есть общение в комментариях происходит между нейросетями, а не реальными людьми.
Более глубокая версия этой теории предполагает, что правительственные организации даже используют ботов для манипулирования мнением людей.
Сторонники теории считают, что интернет умер в 2016 или 2017 году.
Насколько правдива теория мертвого интернета?
На самом деле очень сложно определить, какую часть контента в Сети действительно сделал ИИ.
Исследование, проведенное в 2023 году компанией Imperva, занимающейся кибербезопасностью, показало, что на ботов приходится около половины всего интернет-трафика.
Исследование 2024 года показало, что 57% всех текстов в Сети являются машинными переводами. Согласно текущему исследованию компании Originality.ai, на 13,1% сайтах есть контент, созданный искусственным интеллектом.
В последнее время онлайн-переводчики и боты для создания текстов стали достаточно распространены, но это не означает, что интернет, действительно, «мертв». Хотя генеративный ИИ, например, Chat GPT или Gemini может автоматизировать производство контента, на нынешнем уровне его развития люди легко отличают «настоящий» контент от «фальшивого».
Контент, созданный ИИ, часто содержит дезинформацию или изобилует грамматическими и синтаксическими ошибками.
Поэтому пока что интернет нельзя назвать кладбищем. Но стоит признать, что люди делят Сеть с нейросетями и ботами, которых становится все больше. Поскольку информация распространяется по цифровым платформам быстрее, чем когда-либо, рекомендуется соблюдать осторожность: не стоит во время спора с кем-то в комментариях быть уверенным, что по ту сторону экрана находится реальный собеседник.
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