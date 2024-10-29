Несуществующий собеседник: что такое теория мертвого интернета

Поэтому пока что интернет нельзя назвать кладбищем. Но стоит признать, что люди делят Сеть с нейросетями и ботами, которых становится все больше. Поскольку информация распространяется по цифровым платформам быстрее, чем когда-либо, рекомендуется соблюдать осторожность: не стоит во время спора с кем-то в комментариях быть уверенным, что по ту сторону экрана находится реальный собеседник.