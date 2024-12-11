Нести свой крест: как российский флот обрел флаг

11 декабря 1699 года Андреевский стяг стал флагом российского флота. С тех пор российские моряки держат на него равнение. Подробности вспоминали «Известия».
Указ о создании русского регулярного флота Петр I подписал за три года до того, в октябре 1696-го. По переписке Петра Великого мы знаем, что ему всю жизнь часто снились боты и фрегаты, морские путешествия. Эта страсть монарха обернулась во благо государства. Стране был необходим сильный флот — и для защиты рубежей Отечества, и для торговли. Петр прорывался к морям, возводил порты и верфи, обучал морских офицеров, шкиперов и кораблестроителей. Для этого приглашал иностранцев, но заботился и о флотском обучении соотечественников.
Император, имевший опыт «и мореплавателя, и плотника», понимал и другое. Что большому делу необходимы реликвии — яркие, всеми почитаемые. Поэтому Петр I воспитывал в подданных трепетное отношение к флагу. А его любимым флагом стал именно Андреевский. Ведь именно с ним связаны морские виктории императора, превратившие Россию в великую державу.
Апостол Андрей
В конце 1698 года был учрежден первый русский орден — Святого апостола Андрея Первозванного. По преданию, апостол Андрей, первый из учеников Иисуса Христа, проповедовал в той земле, где много лет спустя возникла Древняя Русь. Но не только там. Он побывал во Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе и Скифии, на территории современных Абхазии и Осетии. Андрей стал первым христианским проповедником на черноморском побережье. Там его слушателями и последователями были рыбаки и моряки. Андрей и сам до того, как уверовал во Христа, был рыбаком.
Свои дни апостол закончил мученически. В 67-м году его распяли в Греции, в городе Патры на косом кресте, который с тех пор получил название Андреевского.
Именно такой крест синего морского цвета украсил орден. Поначалу существовало несколько вариаций флага российского флота. Их эскизы создавал неутомимый царь-реформатор. Один из его проектов предусматривал синий Андреевский крест на фоне горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Под таким стягом вышел в плавание первый линейный корабль, построенный в России, на воронежской верфи, без участия иностранных инженеров и мастеров, под руководством корабела Федосея Скляева — «Гото Предестинация» («Божье провидение»). Корабль поступил в состав Азовского флота.
Но очень скоро было принято классическое белое полотнище с синим крестом. В 1720 году Петр Великий еще раз утвердил Андреевский флаг в Морском уставе. К тому времени четыре конца косого креста в глазах императора символизировали четыре моря, на которых утвердилась Российская империя — Белое, Балтийское, Каспийское и Азовское. «Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он», — написал император.
Победы под Андреевским стягом
Первую крупную победу под Андреевским флагом русский флот одержал в августе 1714 года, атаковав у мыса Гангут шведскую эскадру. Петру I тогда удалось навязать опытным неприятелям абордажный бой. Сам царь дрался рядом со своими офицерами. Русские моряки захватывали один вражеский корабль за другим, пока шведы не спустили свои знамена.
Под Андреевским флагом наш флот побеждал на Балтике, на Черном и Средиземном морях, сквозь льды пробивался к Новой Земле. Победы флотоводцев Григория Спиридова, Василия Чичагова, Федора Ушакова, Дмитрия Сенявина, Михаила Лазарева, Павла Нахимова приумножили славу Андреевского флага. Флот стал, без преувеличений, «надежной стеной Отечества».
5 июня 1819 года император Александр I учредил специальный кормовой флаг, брейд-вымпел и вымпел для Гвардейского морского экипажа: «В память сражения при Кульме в прошлую Французскую войну, пожаловав за отличие Гвардейскому экипажу Георгиевское знамя, повелеваю: сей знак отличия… поместить во флаге, брейд-вымпеле и вымпеле и употреблять оные… вместо обыкновенных на кораблях и прочих судах, также и на шлюпках, которые будут укомплектованы из сего экипажа».
Георгиевский кормовой флаг представлял собой Андреевский флаг с фигурным красным с золотой каймой щитком в самом центре, на перекрестии. Там было помещено изображение святого Георгия Победоносца на белом коне, поражающего копьем змия. Это знамя стало высшей морской боевой наградой.
После сражения в Наваринской бухте Ионического моря такой флаг получил линейный корабль «Азов», уничтоживший в этом бою пять османских кораблей, включая флагманский.
14 мая 1829 года 18-пушечный бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского принял неравный бой в Черном море с двумя турецкими линейными кораблями, из которого вышел победителем. Этому подвигу посвятил известную картину Иван Айвазовский. А император Николай I не только повелел поставить в честь этого подвига монумент в Севастополе, но и наградил бриг Георгиевским флагом.
До последней капли крови
В Морском уставе 1885 года об Андреевском флаге сказано пронзительно: «Он почитается на корабле как знамя в полку, и все служащие на корабле должны охранять этот флаг до последней капли крови как хоругвь русского государя».
Во время боя на посту возле флага непременно должен был находиться «особый надежный унтер-офицер».
Лишь дважды в истории российские корабли добровольно спускали Андреевский флаг. Во время русско-турецкой кампании 1829 года фрегат «Рафаил», которым командовал капитан второго ранга Семен Стройников, окружила турецкая эскадра из 15 кораблей.
Чтобы спасти жизни команды, капитан принял решение сдаться и спустил Андреевский стяг. Узнав об этом, император Николай I разжаловал капитана в матросы и даже запретил ему жениться, чтобы «трус не дал потомства». А фрегат «Рафаил» в случае, если его удастся отбить, было приказано сжечь. Прошло почти четверть века — и в Синопском сражении адмирал Павел Нахимов исполнил приказ императора. Фрегат «Рафаил», получивший название «Фази-Аллах», в том бою уничтожила русская морская артиллерия.
Второй раз печальная история повторилась при Цусиме, когда русские моряки потерпели тяжкое поражение. Тогда контр-адмирал Николай Небогатов отдал приказ спустить флаги на нескольких кораблях, сдавшихся японцам. Когда после плена контр-адмирал вернулся в Россию, его судили и даже приговорили к смертной казни. Правда, помиловали.
При этом даже на взбунтовавшемся броненосце «Потемкин» в 1905 году, подняв красный флаг, моряки не спустили и Андреевский. Слишком велико было уважение к этому знамени.
Во время трагического для российского флота Цусимского сражения моряки совершали чудеса самоотверженности, чтобы Андреевские флаги не достались противнику. Лейтенант Николай Нозиков, служивший на крейсере «Владимир Мономах», в разгар битвы отбил Андреевский флаг у японского офицера. В неравном бою он нашел возможность, чтобы пронзить полотнище саблей и вместе с нею бросил его в море, чтобы Андреевский флаг приняли волны.
Крест цвета моря
Российские корабли ходили под этим флагом более двух веков. Некоторое время, несмотря на отмену других дореволюционных символов, он сохранялся в РСФСР, а затем в СССР, хотя и с изменениями: в частности, в центре полотнища размещали красную звезду с серпом и молотом. Новый военно-морской флаг Советского Союза, уже не имевший ничего общего с дореволюционным, появился только в 1935 году. На белом полотнище с синей полосой красовались пятиконечная звезда, а также серп и молот. Но моряки никогда не забывали и об Андреевском стяге, он оставался для них родным, «отцовским».
Андреевский флаг снова стал флотским знаменем России в 1992 году. Но тогдашние знатоки символики не последовали строгой исторической традиции. Андреевский крест из синего превратился в голубой. Ошибку исправили в 2000 году, и теперь крест на флаге Военно-морского флота России синий, как и в петровские времена.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»