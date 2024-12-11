Нести свой крест: как российский флот обрел флаг

В конце 1698 года был учрежден первый русский орден — Святого апостола Андрея Первозванного. По преданию, апостол Андрей, первый из учеников Иисуса Христа, проповедовал в той земле, где много лет спустя возникла Древняя Русь. Но не только там. Он побывал во Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе и Скифии, на территории современных Абхазии и Осетии. Андрей стал первым христианским проповедником на черноморском побережье. Там его слушателями и последователями были рыбаки и моряки. Андрей и сам до того, как уверовал во Христа, был рыбаком.