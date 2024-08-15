Неспящий человек, любитель ходить босиком и наглый турист: герои этой недели

Путешественник недели
37-летний голландский ветеран войны и участник военных действий в Афганистане Антон Нотенбом прошел босиком почти 3 500 километров за 175 дней. Так он установил новый мировой рекорд. Сколько времени из 175 дней мужчина отдыхал, а сколько — шел, не уточняется. Вместе с тем на сайте благотворительной организации, в пользу которой он задумал свое шествие, сообщается, что он преодолевает около 19,3 километра в день. Останавливаться на достигнутом Нотенбом не собирается. Он хочет продолжить путь и к ноябрю дойти до Нью-Йорка.
Бодряк недели
19-летний блогер из Австралии Норм побил мировой рекорд по числу часов без сна. Парень не спал 12 дней. Блогер не на шутку встревожил своих подписчиков и друзей. Они постоянно звонили в полицию, чтобы узнать, как он себя чувствует. К концу 12 дня вдоль улицы, где живет парень, выстроились машины скорой помощи и полицейские автомобили. Благодаря рекорду блогер набрал девять тысяч просмотров на Rumble.
Турист недели
21-летний турист из Англии Джордж Редферн решил проверить, можно ли устроить себе роскошные выходные в Лондоне, не потратив ни пенса. Интересно, что ему это удалось. Благодаря хитрости и везению он смог получить не только бесплатную еду и напитки, но и пройти спа-процедуры. Ему пришлось лишь одеться получше и потратиться на перелет из графства Мерсисайд (Merseyside) в Лондон и обратно.
Экс-трудоголик недели
38-летняя Янг из Китая переехала в дом престарелых. На это ее сподвигла необходимость восстановить ресурсы. Дело в том, что женщина 11 лет работала сценаристом на телевидении и в киностудии. У нее был напряженный график и не было полноценного отдыха, что не могло не пошатнуть ее здоровье. В итоге сценаристку госпитализировали. Врачи сказали, что ей нужно немедленно снизить нагрузку, иначе появятся большие проблемы. Женщина решила отправиться восстанавливаться в дом престарелых. Похоже, такой отдых пошел ей на пользу. По ее словам, за три месяца в доме престарелых она обрела новый взгляд на жизнь и в ближайшее время покидать его не собирается.
Беглецы недели
На этой неделе из тюрьмы в Чехии сбежали два кенгуру. Один из них почти сразу вернулся, а вот второй до сих пор числится пропавшим. Геройство кенгуру заключается в том, что они выбрались на свободу каким-то загадочным способом. Для представителей тюрьмы это может стать поводом для беспокойства — не исключено, что примеру этих беглецов последуют люди. В учреждении, помимо кенгуру, содержатся и другие животные. Их привезли туда, конечно, не в наказание, а для заключенных, по специальной тюремной программе. Ее придумали для того, чтобы люди, готовящиеся к выходу на свободу, смогли вспомнить забытые навыки социального общения.
Айгуль Сабитова