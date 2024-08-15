Неспящий человек, любитель ходить босиком и наглый турист: герои этой недели

На этой неделе из тюрьмы в Чехии сбежали два кенгуру. Один из них почти сразу вернулся, а вот второй до сих пор числится пропавшим. Геройство кенгуру заключается в том, что они выбрались на свободу каким-то загадочным способом. Для представителей тюрьмы это может стать поводом для беспокойства — не исключено, что примеру этих беглецов последуют люди. В учреждении, помимо кенгуру, содержатся и другие животные. Их привезли туда, конечно, не в наказание, а для заключенных, по специальной тюремной программе. Ее придумали для того, чтобы люди, готовящиеся к выходу на свободу, смогли вспомнить забытые навыки социального общения.



Айгуль Сабитова