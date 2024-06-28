Неспокойная ночь. Врач пояснил, из-за чего человек ворочается во сне

Ворчание с боку на бок в течение ночи — частая проблема для многих людей. Но опасно ли это? Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров.
Переворачивание с боку на бок во сне — естественный процесс, позволяющий прокачивать кровь сокращением скелетных мышц.
Из-за отсутствия мышечных движений на протяжении долгого времени венозная жидкость постепенно скапливается в тех тканях, что оказались внизу тела, — это и вызывает неприятные ощущения, вследствие которых спящий переворачивается.
Почему человек может ворочаться во сне?
Врачи выделяют несколько основных причин, почему человек может ворочаться во сне:
В течение ночи наши мышцы и суставы устают от длительного пребывания в одной позиции, а потому переворачивание помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.
Температура тела и окружающей среды может меняться в течение ночи, и переворачивание может быть реакцией на эти изменения, позволяя телу найти оптимальную температуру для сна.
Сон состоит из нескольких циклов, включающих глубокий сон и фазы быстрого сна, и смена позиции тела может происходить при переходе между этими фазами.
Впрочем, некоторые медицинские состояния, такие как апноэ, боль в спине или суставах, также являются причиной частых переворачиваний.
В большинстве случаев переворачивание во сне не является каким-то отклонением от нормы. Однако если человек ворочается слишком часто, то это может привести к недосыпанию и снижению качества жизни.
Если проблема связана с неудобной постелью или подушкой, смена матраса или подушки позволит улучшить качество сна. Рекомендуется обеспечить оптимальную температуру в спальне, ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, а также ограничить употребление кофеина и алкоголя перед сном.