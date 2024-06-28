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Неспокойная ночь. Врач пояснил, из-за чего человек ворочается во сне

Ночью человек может ворочаться и довольно активно, переворачивается с боку на бок. Опасно ли это и о чем может говорить такая неспокойная ночь?

Источник: Freepik

Ворчание с боку на бок в течение ночи — частая проблема для многих людей. Но опасно ли это? Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров.

Переворачивание с боку на бок во сне — естественный процесс, позволяющий прокачивать кровь сокращением скелетных мышц.

Из-за отсутствия мышечных движений на протяжении долгого времени венозная жидкость постепенно скапливается в тех тканях, что оказались внизу тела, — это и вызывает неприятные ощущения, вследствие которых спящий переворачивается.

Почему человек может ворочаться во сне?

Врачи выделяют несколько основных причин, почему человек может ворочаться во сне:

В течение ночи наши мышцы и суставы устают от длительного пребывания в одной позиции, а потому переворачивание помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.

Температура тела и окружающей среды может меняться в течение ночи, и переворачивание может быть реакцией на эти изменения, позволяя телу найти оптимальную температуру для сна.

Сон состоит из нескольких циклов, включающих глубокий сон и фазы быстрого сна, и смена позиции тела может происходить при переходе между этими фазами.

Впрочем, некоторые медицинские состояния, такие как апноэ, боль в спине или суставах, также являются причиной частых переворачиваний.

В большинстве случаев переворачивание во сне не является каким-то отклонением от нормы. Однако если человек ворочается слишком часто, то это может привести к недосыпанию и снижению качества жизни.

Если проблема связана с неудобной постелью или подушкой, смена матраса или подушки позволит улучшить качество сна. Рекомендуется обеспечить оптимальную температуру в спальне, ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, а также ограничить употребление кофеина и алкоголя перед сном.