Неспокойная ночь. Врач пояснил, из-за чего человек ворочается во сне

Если проблема связана с неудобной постелью или подушкой, смена матраса или подушки позволит улучшить качество сна. Рекомендуется обеспечить оптимальную температуру в спальне, ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, а также ограничить употребление кофеина и алкоголя перед сном.