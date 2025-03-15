Несовершеннолетние и больные: расширение списка для абортов от Минздрава назвали евгеникой

Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало проект приказа, в котором были представлены изменения в перечне медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Министерство обновило документ от 3 декабря 2007 года, добавив в него несколько положений. Так, в перечне показаний к искусственному прерыванию беременности появились ряд тяжелых состояний, в том числе язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелая умственная отсталость, инсульт во время беременности, шизофрения и нервная анорексия с высоким риском суицида, а также физиологическая незрелость.
Перечень медицинских показаний для аборта не обновлялся уже почти 20 лет и пока в Минздраве официально никак не прокомментировали причины разработки нового проекта приказа. При этом согласно статистике количество операций по искусственно прерванной беременности неуклонно снижается.
Россия активизировала усилия в повышении демографических показателей рядом льгот и доплат, но о проблемах с повышением рождаемости продолжают говорить чиновники. Помимо введения материальной помощи для беременных женщин и молодых мам, на территории 18 регионов введены штрафы за склонение к абортам, а в нескольких субъектах РФ в тестовом режиме запретили частным клиникам проводить операции по прерыванию беременности.
Согласно данным Росстата от 2021 года, в России у девочек младше 18 лет родилось порядка 11 000 детей. Наибольший процент рождения детей среди подростков был зафиксирован на Дальнем востоке, а именно: в Республике Тыва, в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Около 14 000 девушек забеременели до 18 лет. При этом средний показатель возраста матери при рождения первенца в стране варьируется на уровне 26 лет.
Несоответствие государственной политике?
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев отметил, что появление в списке ряда тяжелых заболеваний, например, шизофрении — объяснимо.
«Шизофрения включена по той причине, что высока вероятность генетической передачи такого заболевания ребенку, а значит, что ребенок с определенной вероятностью тоже будет инвалидом», — пояснил эксперт.
При этом Сергей Галиев утверждает, что появление нового проекта Минздрава по расширению списка медицинских показаний для прерывания беременности не совпадает с общей политикой государства по увеличению рождаемости в стране: «аборты — это крайне неэффективный метод контрацепции и планирования семьи, так как они приводят к повышению смертности среди женского населения».
«Покалеченное здоровье женщины абортом вряд ли сможет вынести повторное вынашивание новых здоровых детей. Процесс вынашивания ребенка будет осложнен проблемами», — напоминает Галиев, объясняя рост осложнений в статистике при беременности.
Кроме того, по мнению эксперта РИСИ, изменение в перечне медицинских показаний к прерыванию беременности может быть нацелено на общее исправление статистики смертности детей и женщин при родах.
По его словам, изменение положения в показаниях к абортам повлияет на ситуацию в положительную сторону — женская смертность может действительно снизиться, однако это может и оказаться попыткой «обезопасить ведомство и понизить показатели по младенческой смертности» на качественно меньший уровень.
Юрист: «пространство для манипуляций»
Как рассказал в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru медицинский юрист Андрей Бендер, вопрос поставленных заболеваний у женщины стоит рассматривать всерьез, как и вопрос появления в перечне понятия «физиологическая незрелость».
Именно с 18 лет можно говорить о полном физическом формировании женской половой системы, а также об ее юридической самостоятельности.
«Девушки физиологически могут быть готовы к половой жизни в 16−17 лет, в принципе они могут уже выносить ребенка и родить. Однако здесь вопрос еще касается психологической и эмоциональной стороны, готова ли девушка оценить ситуации, правильно ли она расставила приоритеты в жизни», — подчеркивает эксперт.
Однако в итоге появление пункта о физиологической незрелости может снизить число подростковых беременностей, и, тем самым, не дать родиться здоровым детям.
Такой вопрос тоже может быть рассмотрен — уход от высокой статистики подростковых беременностей, если есть противопоказания, то как можно говорить, что ребенок будет недоразвит или имеется угроза для матери при физиологической незрелости. И вопрос о том, что вероятность рождения здорового ребенка — она конечно высока вероятность, и здесь может рассматриваться в другом ключе. Это условие может рассматриваться как невозможность либо запрет для рождения здоровых детей.
Он проводит аналогию с молодыми женщинами старше 18 лет, которым иногда при осмотре во время беременности сообщают, что ребенок может родиться с некоторыми отклонениями.
«Некоторые соглашаются на проведение абортов по медицинским показателям, а некоторые — нет, и в итоге рождаются абсолютно здоровые дети. Это говорит, что нередки случаи ошибки медицинскими работниками».
В каждой ситуации необходимо разбираться индивидуально. Тем более, что даже при наличии медицинских показаний к аборту беременную женщину не могут насильно заставить пойти на операцию. Юрист подчеркивает: «необходимо ее добровольное согласие, но если она не захочет его делать, то не существует рычагов воздействия к принуждению девушки».
«У более молодых девушек организм более здоровый и вероятность вынашивания даже при условии, что есть физиологическая незрелость, и процент возможности рождения здорового ребенка куда выше, чем у женщин более старшего возраста. В любом случае к данному моменту стоит подходить сугубо индивидуально», — резюмирует эксперт.
Новая евгеника
В комментарии корреспонденту ВФокусе Mail.ru общественный деятель Николай Мишустин рассказал, что корень проблемы предложения Минздрава РФ лежит в системе детских домов.
Как указал Мишустин, в российских детских домах применялась практика насильственного прерывания беременности у девушек. Подопечных, в виду их недееспособности, не спрашивали о желании сохранить ребенка.
«Сейчас эта проблема обострилась из-за насильственной цифровизации образования. Дети очень быстро насыщаются цифровым контентом. Поэтому вопрос ранней сексуализации детей из-за цифровых технологий становится более актуальным», — отмечает эксперт.
Эту проблему, по мнению Николая Мишустина, пытаются решить в том числе благодаря расширению показаний для прерывания беременностей «под прикрытием недоразвитости со стороны несовершеннолетних».
«Как на фоне такого качественного сдвига, произошедшего в обществе, в целом начавшего воспринимать как убийство невинной души, Минздрав может выступать с этими инициативами, напоминающими фашистскую евгенику, <…> реабилитацию всех фашистских евгенических практик?», — заключил эксперт.