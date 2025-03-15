Несовершеннолетние и больные: расширение списка для абортов от Минздрава назвали евгеникой

Такой вопрос тоже может быть рассмотрен — уход от высокой статистики подростковых беременностей, если есть противопоказания, то как можно говорить, что ребенок будет недоразвит или имеется угроза для матери при физиологической незрелости. И вопрос о том, что вероятность рождения здорового ребенка — она конечно высока вероятность, и здесь может рассматриваться в другом ключе. Это условие может рассматриваться как невозможность либо запрет для рождения здоровых детей.