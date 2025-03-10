«Несмотря на»: нужна запятая или нет

Запятые после «однако» . Это довольно хитрое слово: в одних случаях оно заменяет союз но , и тогда запятая не нужна. Например: «Однако я не хотел с ней прощаться». В других случаях оно выступает в роли вводного слова, и тогда его нужно выделить запятыми: «Однако, здравствуйте».

Запятая перед союзом «и» при однородных членах предложения. Если союз и используется только один раз между однородными членами, запятая не ставится: «Мама купила яблоки и груши». Но если и повторяется, то перед каждым из них нужно ставить запятую: «Мама купила яблоки, и груши, и бананы, и апельсины».

Запятые при обращении. Это правило кажется простым, но на практике часто вызывает вопросы. В текстах обращения всегда отделяются запятыми. Если оно стоит в начале предложения, знак пунктуации ставится сразу после него: «Мужчина, уступите место даме». Если обращение находится в середине предложения, его следует обособлять с обеих сторон: «Кажется, бабуля, сегодня будет дождь». Если обращение стоит в конце предложения, запятая ставится перед ним: «Я грущу, когда ты далеко, Оля».