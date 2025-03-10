«Несмотря на»: нужна запятая или нет

В статье совместно с Татьяной Воронцовой, экспертом ФИПИ, кандидатом филологических наук и учителем русского языка с 30-летним опытом, рассказываем о том, нужно ли обособлять производный предлог «несмотря на». Вы узнаете, какую роль в предложении он играет, когда речевой оборот отделяется запятой, а в каких случаях знаки препинания ставить не нужно. Также мы расскажем, почему расстановка запятых в предложениях с конструкцией «несмотря на» вызывает затруднения, и вы на конкретных примерах увидите варианты правильного написания.
Какую роль в предложении играет предлог «несмотря на»
Основная функция предлога «несмотря на» — указывать на противоречие или препятствие, которое подчеркивает логику или смысл происходящего в предложении.
Это речевое выражение используется, чтобы указать на действие или ситуацию, которые происходят вопреки чему-либо. Оно акцентирует внимание на противоречии между частями предложения, уточняя их взаимосвязь. Обычно «несмотря на» используется для введения оборота, описывающего условия, в которых происходит действие.
Пример: «Несмотря на голод, мы не стали обедать в столовой у моря».
В этом примере оборот «несмотря на голод» указывает на препятствие, которое не помешало действию. Такой оборот придает предложению дополнительную глубину и логическую связь.
Иногда «несмотря на» используется для придания речи большей выразительности. Этот предлог подчеркивает контраст или противоречие между явлениями, выделяя важные детали.
Предлог «несмотря на» не следует путать с деепричастием «не смотря на». Разница между ними заключается в смысловой и грамматической роли:
- «несмотря на» — это предлог, который вводит обстоятельственный оборот и не связан с глаголом, выражающим действие. Например, «Несмотря на ссору, я хорошо к тебе отношусь»;
- «не смотря на» — это деепричастие, которое относится к глаголу и указывает на сопутствующее действие (не смотрел и что-то делал). Например, «Не смотря на дорогу, он продолжал движение».
Когда оборот с предлогом «несмотря на» выделяется запятыми
Оборот с предлогом «несмотря на» выделяется запятыми, если он используется как обособленное обстоятельство. Это происходит в тех случаях, когда его можно убрать из предложения, не потеряв основной смысл. Такие конструкции чаще всего встречаются в письменной речи, где «несмотря на» вводит уточнение или пояснение, которое автор хочет выделить. Проверить правильность постановки запятой просто: достаточно заменить «несмотря на» на любой другой, подходящий по смыслу, например, «наперекор», «вопреки»
Например:
«Несмотря на солидный возраст, здоровье его было в порядке».
«Я приду вовремя, несмотря на занятость».
«Несмотря на твое плохое настроение, мы пойдем на праздник».
Кроме того, важно обращать внимание, где в предложении находится конструкция «несмотря на»: в начале, середине или конце. Запятая в большинстве случаев будет ставиться, меняется только ее местоположение в предложении.
Так, в начале предложения оборот обособляется одной запятой, которая стоит после него: «Несмотря на нехватку времени, мы успели приготовить обед».
В середине предложения обособление также необходимо, но уже двумя запятыми — перед и после конструкции с предлогом «несмотря на»: «Поздней ночью, несмотря на непогоду, мы выдвинулись в путь».
В конце предложения запятая ставится перед оборотом «несмотря на»: «Мы успели вовремя, несмотря на сложности с транспортом».
Когда при предлоге «несмотря на» запятые ставить не нужно
Как и в любом другом правиле, в обособлении конструкции с предлогом «несмотря на» есть исключения, которые нужно запомнить.
Запятая не нужна, если оборот «несмотря на» выступает как часть сказуемого, то есть он настолько тесно связан с глаголом, что без него предложение потеряет смысл: «Она работает несмотря на болезнь».
В этом предложении нет внешнего условия, которое бы препятствовало совершению действия. Если убрать из него оборот «несмотря на», появится некая недосказанность, предложение будет казаться незавершенным.
Примеры предложений с предлогом «несмотря на»
Разберем, как правильно использовать предлог «несмотря на» в предложениях с учетом правил пунктуации. Примеры показывают разные ситуации, когда оборот с этим предлогом обособляется или не требует запятых.
В начале предложения (обособление обязательно):
- «Несмотря на сильный дождь, туристы отправились в поход».
- «Несмотря на высокую конкуренцию, компания заняла лидирующие позиции на рынке».
- «Несмотря на нехватку времени, она завершила проект в срок».
В середине предложения (обособление с двух сторон):
- «Дети, несмотря на строгий запрет, продолжали играть во дворе».
- «Он, несмотря на усталость, продолжал готовиться к экзамену».
- «Книга, несмотря на обилие сложных терминов, оказалась очень интересной».
В конце предложения (обособление требуется, но есть исключение):
- «Мы гуляли в парке весь день, несмотря на холод».
- «Я очень люблю салат из свежих овощей, несмотря на то, что по рецепту в него добавляют лук».
- «Моя подруга не боится ездить на велосипеде, несмотря на серьезное падение».
Примеры исключений, когда запятая в конце предложения не нужна:
- «Я работаю несмотря на усталость».
- «Надо ехать несмотря на запрет».
- «Мы выиграли несмотря на препятствия».
Почему постановка запятых при предлоге «несмотря на» вызывает затруднения
Наш эксперт, кандидат филологических наук Татьяна Воронцова, отмечает, что постановка запятых при предлоге «несмотря на» часто вызывает затруднения:
— Производный уступительный предлог «несмотря на» означает то же самое, что и слово «вопреки» и конструкция «не обращая внимания на». Но его не стоит путать с деепричастным оборотом «не смотря на», который пишется с не раздельно. Предлог «несмотря на» пишется с не слитно. Но запятая ставится в обоих случаях. Это же правило действует и для синонимичного предлога «невзирая на».
Это простое правило, но на письме люди зачастую допускают ошибки.
— Связано это в первую очередь с тем, что исторически предлог «несмотря на» произошел от деепричастного оборота «не смотря на» и унаследовал от него правило обособления — то есть выделения на письме запятыми. Но смешение функций деепричастия и предлога сбивает с толку, из-за чего запятая пропускается, — добавила эксперт.
Тем не менее Татьяна Воронцова отмечает, что правило обособления «несмотря на» — очень важное. Производные предлоги изучают в 7-м классе, но пунктуационные правила, связанные с ними, проверяются и на ОГЭ (тестовые задания 4 и 5, а также критерий ГК 2 письменной части экзамена), и на ЕГЭ (тестовое задание 21 и критерий 8 «Соблюдение пунктуационных норм» в сочинении — задании 27).
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Ошибки при расстановке запятых в русском языке встречаются довольно часто, особенно в сложных синтаксических конструкциях. Это связано с разнообразием правил, исключений и случаев, требующих интуитивного подхода.
Вот основные примеры ситуаций, в которых чаще всего допускаются ошибки.
Запятые после «однако». Это довольно хитрое слово: в одних случаях оно заменяет союз но, и тогда запятая не нужна. Например: «Однако я не хотел с ней прощаться». В других случаях оно выступает в роли вводного слова, и тогда его нужно выделить запятыми: «Однако, здравствуйте».
Запятая перед союзом «и» при однородных членах предложения. Если союз и используется только один раз между однородными членами, запятая не ставится: «Мама купила яблоки и груши». Но если и повторяется, то перед каждым из них нужно ставить запятую: «Мама купила яблоки, и груши, и бананы, и апельсины».
Запятые при обращении. Это правило кажется простым, но на практике часто вызывает вопросы. В текстах обращения всегда отделяются запятыми. Если оно стоит в начале предложения, знак пунктуации ставится сразу после него: «Мужчина, уступите место даме». Если обращение находится в середине предложения, его следует обособлять с обеих сторон: «Кажется, бабуля, сегодня будет дождь». Если обращение стоит в конце предложения, запятая ставится перед ним: «Я грущу, когда ты далеко, Оля».
Автор: Екатерина Генберг
Эксперт: Татьяна Воронцова, кандидат филологических наук, эксперт ФИПИ, учитель русского языка и литературы с 30-летним опытом работы