Несколько выплат. Юрист назвал категории россиян с правом на две пенсии

В России пенсионеры имеют право получать только одну пенсию, за исключением нескольких категорий, которым разрешено получать две выплаты одновременно, рассказал aif.ru юрист Никита Ляховецкий. Среди них члены семей погибших космонавтов, а также космонавты, которым полагается пенсия за выслугу лет или по инвалидности и страховая пенсия по старости (выплачивается без фиксированной выплаты к ней).
«Также две пенсии могут получать родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения, и вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы, — перечислил Ляховецкий. — В последнем случае есть уточнение — двойная пенсия возможна, если вдова не вступила в новый брак. Кроме того, военнослужащие могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней».
В числе исключений также нетрудоспособные члены семей людей, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо ставшие инвалидами при ликвидации этой катастрофы.
«Последние две категории — работники летно-испытательного состава и федеральные госслужащие, — отметил Ляховецкий. — Им также может выплачиваться одновременно пенсия за выслугу лет или по инвалидности и страховая пенсия по старости. Во всех остальных случаях людям, которые могут претендовать на две пенсии, придется выбирать, по какому из оснований они хотят получать выплаты».
Возможна еще одна ситуация, когда человек не из представленных категорий может стать обладателем двойных выплат. Например, если ему полагается корпоративная пенсия. В этом случае средства будут поступать не от государства, а от негосударственного пенсионного фонда (НПФ), в который компания делала взносы.
Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга напомнила, что в июле вступили в силу изменения в действующее законодательство России, которые упростили процедуру единовременного получения накопительной пенсии. Теперь россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления сразу, если рассчитанная из них ежемесячная выплата окажется менее 10% от установленного прожиточного минимума пенсионера в стране (13 290 ₽).