Несколько выплат. Юрист назвал категории россиян с правом на две пенсии

«Также две пенсии могут получать родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения, и вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы, — перечислил Ляховецкий. — В последнем случае есть уточнение — двойная пенсия возможна, если вдова не вступила в новый брак. Кроме того, военнослужащие могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней».