Несчастные и знаменитые. Эти советские красавицы всё имели и всё потеряли

Потом был брак с писателем-сказочником Виталием Губаревым, который посвятил Тамаре свое произведение «Королевство кривых зеркал». Счастью помешала мама актрисы. Носова признавалась, что трещина в их семейной жизни появилась из-за того, что они жили с ее мамой. «Иногда матери до самой старости пытаются воспитывать детей, вмешиваются в их личную жизнь. Моя мама как раз такого склада, — признавалась актриса. — Она должна была во все вникать, потому что привыкла командовать на работе. На заводе она была заместителем начальника цеха. Мама жила с нами, и Виталий Георгиевич пытался ладить с ней. Он даже как-то предложил: “Татьяна Алексеевна, хотите, я вам шубу норковую куплю, как у Тамары?” — “А зачем?” — спросила она. “Ну будем вместе ходить в ресторан, в Дом кино”. — “Нет, не надо, у меня есть шуба”, — резко ответила мама».