Несчастные и знаменитые. Эти советские красавицы всё имели и всё потеряли

Глядя на лица этих советских актрис в зените славы, невозможно представить, какие беды ждут их впереди. Красота, народная любовь, признание зрителей — ничто не спасло их от роковых ошибок, которые привели к горькому одиночеству до конца дней. Aif.ru рассказывает об их трагедиях.
«Я просто разлюбил тебя»
Валентина Серова была королевой экрана. И не только. Это ей Константин Симонов посвятил «Жди меня, и я вернусь…». Вале тогда было 22 года. Пройдет время и поэт уберет в посвящении имя, оставив лишь «В. С.».
А последними его строками в адрес Валентины Серовой будут: «Я не могу писать тебе стихов ни той, что ты была, ни той, что стала… Я просто разлюбил тебя…» Для Серовой это станет началом конца — к гробу некогда обожаемой женщины поэт не придет, ограничится букетом роз — пришлет 58 штук — по количеству прожитых Серовой лет.
Ездила по Москве за рулем американской машины
Серова, конечно, удивительная «звезда» для современного понимания. Она не спекулировала своей внешностью — скромная одежда (а уж у нее были возможности выделиться), отсутствие бриллиантов. Из роскоши — только американский автомобиль, который она лихо водила сама. Первый муж — Герой Советского Союза, лётчик-испытатель Анатолий Серов, влюбился в нее с первого взгляда, увидев в гостях у знакомых. Свадьба случилась через неделю после знакомства — 11 мая 1938 года. Невесте было 19 лет. Валя была в положении, когда узнала, что Анатолий разбился. В этот день она ждала его, чтобы отметить их первую годовщину свадьбы. Пройдет 11 лет, и в браке с Симоновым в тот же день — 11 мая — на свет появится ее дочь Маша.
Симонов добивался актрису несколько лет. Когда был в Москве, в буквальном смысле не давал прохода. Не остановило его и то, что он был женат в тот момент. Он посвящал актрисе стихи, которые прославили его на всю страну. А Валентина, словно чувствовала, что этот человек не будет с ней в горе и радости, медлила с решением.
Перед гробом никто не сказал ни слова
Часто пишут, что Симонов бросил Серову из-за ее пристрастия к алкоголю. Но почему-то забывают уточнить, что именно в браке с ним актриса начала злоупотреблять.
Он по полгода отсутствовал дома: заграничные командировки растягивались на несколько месяцев. Приезжал на пару дней и снова — поезда, самолеты. А Валентина, поверившая его стихам, где она для него единственная, чувствовала себя покинутой и обманутой.
Что-то в ней надломилось. И никто не протянул руку помощи. Ее дорога по наклонной — щемящая история. По признанию Марии, дочери актрисы, Валентина Серова до последнего дня, как самое большое богатство, хранила письма Симонова, которые он отправлял ей с фронта. Эти воспоминания согревали ее, одинокую, от которой все отвернулись, кроме единственной подруги детства.
На похоронах актрисы в декабре 1975 года собралась маленькая группа людей. Никто не произнес речь. Ее подруга Валя поставила песню из кинофильма «Жди меня» в исполнении Серовой. Под эту музыку и вынесли гроб на улицу. Одна из участниц этого прощания вспоминала, что потрясенная «три часа ходила по Москве и рыдала».
Страхи родом из детства
Тамару Носову называли «королевой комедии»: «Карнавальная ночь», «Новые похождения Кота в сапогах», «Королевство кривых зеркал», «Женитьба Бальзаминова», и, конечно, телефильм «Здравствуйте, я ваша тетя!», где она сыграла донну Розу.
Мало кто знал, как часто даже в молодости на нее нападала хандра, она жаловалась на страх одиночества. Это были последствия детской травмы: в раннем возрасте у актрисы умерла мама, и отец сдал дочку в детдом. Правда, вскоре малышку удочерила обеспеченная, интеллигентная семья, где ее искренне полюбили. Поддержали в желании стать актрисой, и Тома стала студенткой ВГИК. На первом курсе снялась в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Потом на экраны вышла «Карнавальная ночь», где Тамара сыграла бойкую секретаршу директора Тосю.
Жена дипломата
Ее первым мужем стал дипломат, с которым Тома уехала в Австрию. Но сытая, беззаботная жизнь оказалась Тамаре не по душе. Она рвалась на съемочную площадку, в ответ муж устраивал ей скандалы. Так продолжалось шесть лет, пока Тамара не приняла решение вернуться в Москву.
Писатель-сказочник не ужился с мамой актрисы
Второй любовью Носовой стал артист Юрий Боголюбов. Роман был скоротечным.
Потом был брак с писателем-сказочником Виталием Губаревым, который посвятил Тамаре свое произведение «Королевство кривых зеркал». Счастью помешала мама актрисы. Носова признавалась, что трещина в их семейной жизни появилась из-за того, что они жили с ее мамой. «Иногда матери до самой старости пытаются воспитывать детей, вмешиваются в их личную жизнь. Моя мама как раз такого склада, — признавалась актриса. — Она должна была во все вникать, потому что привыкла командовать на работе. На заводе она была заместителем начальника цеха. Мама жила с нами, и Виталий Георгиевич пытался ладить с ней. Он даже как-то предложил: “Татьяна Алексеевна, хотите, я вам шубу норковую куплю, как у Тамары?” — “А зачем?” — спросила она. “Ну будем вместе ходить в ресторан, в Дом кино”. — “Нет, не надо, у меня есть шуба”, — резко ответила мама».
И Тамара сделала непростой выбор — она осталась с пожилой мамой, которая уже не могла обходиться без ее помощи. Актриса не представляла, как предаст женщину, которая когда-то забрала ее из детского дома.
А ролей тем временем предлагали все меньше. Сидя дома, рядом с мамой, Тамара перечитывала книги из огромной библиотеки. Диккенса бывшая жена дипломата читала в подлиннике. Английский она выучила за границей.
Соседи забили тревогу
Смерть мамы стала для актрисы ударом, от которого она уже не оправилась. Ей на тот момент было 55 лет. Вроде бы и не такой уж серьезный возраст. Но что-то в ней надломилось.
Носова выживала на скромную пенсию — работы в 1990-х совсем не было. Питалась в социальной столовой. Но никого не просила о помощи. В конце 2006 года у актрисы случился инсульт. Три дня она одна пролежала в квартире. Было упущено драгоценное время. В больнице врачи не смогли ей ничем помочь, через несколько дней актриса скончалась.
В 21 год снялась у Тарковского и объехала полмира
Валентина Малявина вытянула счастливый билет в 21 год, когда снялась в главной роли в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство». Картина имела колоссальный успех за рубежом, была щедро осыпана призами. Благодаря этому начинающая актриса объехала с фильмом десятки стран. Могла ли она тогда представить, что спустя 20 лет окажется в тюрьме?
Первым мужем Вали был актер Александр Збруев. Брак продлился несколько лет. Второй раз замуж Валя вышла за режиссера Павла Арсенова. Это он снял «Короля-оленя», где Малявина блистала в главной роли. По горькому совпадению, актриса развелась с мужем режиссером в год выхода «Короля-оленя». И этот брак оказался скоротечным. А вот роман с кино продолжался.
Снималась она много, но роль, которая бы могла встать в одни ряд с Машей в «Ивановом детстве», так в фильмографии актрисы и не появилась.
Мать убитого обвинила во всем актрису
В 35 лет Валентина Малявина знакомится с 23-летним актером Станиславом Жданько. Она посетила спектакль, где молодой человек играл Раскольникова. У Малявиной вспыхнули чувства к актеру, который был на 12 лет младше. Она проявила инициативу, не подозревая, что приведет эта страсть к преступлению, поставив на актрисе клеймо убийцы. Впрочем, приговор суда она никогда так и не признает. Выйдя из тюрьмы, напишет книгу, где будет продвигать версию самоубийства Жданько. В самоубийство не верили ни мать погибшего молодого человека, ни его друзья. Близкий друг Жданько, его однокашник по театральному училищу Николай Попков, став официальным представителем матери убитого, нашел грамотного адвоката, который добился возобновления расследования. Первоначально дело закрыли. Попков активно общался с прессой, рассказывая подробности злополучного апрельского вечера 1978 года. Станислав был трезв. Артист собирался на ночной поезд в Минск, где у него были запланированы съемки. А вот Малявина спиртное пила, что тревожило Жданько. Убили артиста ножом, которым Валентина открыла бутылку вина. Мать Жданько была уверена, что сожительница убила ее сына из ревности: мол, боялась, что из-за разницы в возрасте он ее оставит. Сама Валентина уверяла, что они, наоборот, собирались пожениться.
Жертва «черных риелторов»
Суд приговорил актрису к девяти годам, но отсидела Малявина менее пяти лет, выйдя по амнистии.
В 2000-е во время выяснения отношений со знакомым Малявина упадет и так сильно ударится головой, что через некоторое время лишится зрения.
А следом станет жертвой «черных риелторов». У нее попытаются отнять квартиру на Щукинской. В паспорте Малявиной появился штамп о браке с неким мужчиной, а сама она оказалась в доме престарелых в Курской области. Вернуться в Москву ей помогли неравнодушные люди. Ослепшая актриса нашла пристанище в частном пансионате, где и окончила свои дни в октябре 2021-го в возрасте 80 лет.