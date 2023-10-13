«Несчастливый день»: почему все так боятся пятницу 13-е

Число 13 считают несчастливым многие люди, а если оно идет в тандеме с пятницей, то это вызывает ужас. Но откуда пошла эта фобия и почему дату считают опасной?

Первое упоминание о боязни числа 13 относится к скандинавской мифологии. Согласно легенде, на пир в Вальхаллу было приглашено 12 богов. Но среди них не оказалось бога гнева Локи. Тогда он рассердился и пробрался на празднество, став 13-м по счету. Это привело к печальным последствиям для Олимпа: развязалась война, в результате которой погиб всеобщий любимец — бог весны и света Бальдр.

В христианстве страх перед числом 13 связан с религиозным сюжетом об Иисусе Христе и его апостолах. Согласно Новому завету, 13-м на Тайной вечере был Иуда Искариот, предавший Христа.

Также в пятницу был распят Иисус Христос, поэтому дата считается скорбным днем для христиан.

Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца считается нехорошей приметой у многих народов, однако на сегодняшний день нет достоверной информации о том, когда возник миф о «черной пятнице 13-го». Однако в эту дату произошло много катастроф. Самая известная из них — преследование инквизицией католической церкви представителей ордена тамплиеров.. В пятницу 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV приказал арестовать и сжечь на костре всех рыцарей ордена тамплиеров, обвиняемых в ереси и мужеложстве. Это событие стало одной из черных страниц в истории Франции.

Если отойти от истории, то страх перед пятницей 13-е и делает этот день таким неудачливым. Так, многие люди считают, что именно в эту дату они с кем-то поругаются, произойдет какая-то катастрофа, появится новая проблема и так далее. Поэтому суеверные стараются не выходить из дома и ни с кем не разговаривать. Врачи считают эту фобию безрассудным страхом и называют ее параскеведекатриафобией или фриггатрискайдекафобией.

Также негативно окрасила этот день и вселила страх в людей серия из 12 фильмов «Пятница 13-е». По сюжету главный герой утонул в озере в возрасте 11 лет в детском лагере. Каждый год в пятницу 13-го он оживает и начинает мстить. Маньяк в хоккейной маске преследует своих жертв и кроваво с ними расправляется.

Чтобы эта дата выглядела не такой пугающей и мрачной, можно придумать свои суеверия и приметы, которые помогут превратить этот день в самый обычный или счастливый.

Анна Морозова