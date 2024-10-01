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Неродной язык: как Розенталь выучил русский и стал главным лингвистом. Видео

Розенталь родился в польском городе Лодзь в 1900 году. Его семья говорила на идише, немецком и польском, но никак не на русском. Однако это не помешало ему выучить язык в совершенстве, чтобы стать главным экспертом и написать 150 пособий и справочников.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Русский язык, хотя и не был родным для Розенталя, всегда вызывал у лингвиста исследовательский интерес. Известно, что Дитмар Эльяшевич начал изучать его только в 18 лет, когда переехал в Москву из Лодзе. Со временем он достиг невероятного успеха в этом деле, выпустив за свою жизнь более 150 учебников и пособий по культуре речи, стилистике и правописанию. Подробнее о том, как Розенталь стал главным экспертом по «неродному» языку, узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.