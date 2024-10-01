Неродной язык: как Розенталь выучил русский и стал главным лингвистом. Видео

Русский язык, хотя и не был родным для Розенталя, всегда вызывал у лингвиста исследовательский интерес. Известно, что Дитмар Эльяшевич начал изучать его только в 18 лет, когда переехал в Москву из Лодзе. Со временем он достиг невероятного успеха в этом деле, выпустив за свою жизнь более 150 учебников и пособий по культуре речи, стилистике и правописанию. Подробнее о том, как Розенталь стал главным экспертом по «неродному» языку, узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.