Неравный брак: как избежать конфликтов в парах с большой разницей в возрасте

По ее словам, разновозрастные союзы, особенно с разницей более 20 лет, вызывают множество вопросов, подвергаются сомнениям и нередко сталкиваются с осуждением. Опросы показывают, что сегодня общество становится лояльнее к различиям, будь то возраст, достаток, уровень образованности, вероисповедание, однако эти аспекты все еще связаны со множеством стереотипов, что и вызывает неприятие. Но цифры в паспорте не могут гарантировать счастья в отношениях. Разногласия случаются как у партнеров близких по возрасту, так и в союзах с разницей в 10, 15 или 20 лет.