Неравные половины. Есть ли будущее у мезальянсов?

Многое зависит и от воспитания. Вышедший из патриархальной среды мужчина будет тяготиться ситуацией, когда семью содержит жена. Собственно, так же как и женщина, если она выросла на тех же ценностях и вынуждена быть добытчиком. А вот если оба к своим ролям относятся спокойно, то проблем не возникнет. Особняком в этом случае стоят абьюзивные отношения — здесь всё зависит от того, как долго жерт­ва готова терпеть. Как ни парадоксально, но такой брак может быть устойчивым. «Жертве, выросшей в абьюзивной родительской семье, психологически комфортно находиться в подобной роли — она просто не знает, как построить нормальные отношения, — разъясняет Цайтлер. — А вот если тот, кем пытаются манипулировать, сопротивляется, то деньги могут выступить фактором разрушения семьи. Абьюзивные отношения не выстраиваются на деньгах, но они — инструмент манипуляции».