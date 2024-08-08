Неравные половины. Есть ли будущее у мезальянсов?

«АиФ» разбирался, зачем заключаются такие браки и сколько они длятся.
Дело в теле
Когда взрослый и обеспеченный партнёр выбирает молодого и бедного, то речь идёт не о любви, а о покупке «игрушки», замечает врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Говорить о чувствах в такой ситуации смешно, потому что это обычная сделка. «К примеру, певец Прохор Шаляпин в одном из интервью признался: если бы он был материально обеспечен, то не выбирал бы пожилых женщин, — говорит Файнзильберг. — Свою карьеру он строит с помощью таких отношений, и мир полон подобных историй». По условиям сделки «товар» должен быть качественным: молодым, привлекательным, спортивным, возможно, даже неглупым.
Взрослые женщины осознают свою власть над молодым человеком и с удовольствием им манипулируют. Он же живёт в своё удовольствие, расплачиваясь за это молодостью и красотой. До определённого момента каждая сторона выполняет условия договора. Подобная пара может просуществовать и год, но обычно разваливается гораздо быстрее, предупреждает эксперт. Дальше женщина продолжает искать такого же юного мужа. Её цель — удовольствие, которое доставляет молодое тело, вкупе с эмоциональной и умственной незрелостью его обладателя.
Но если всё известно наперёд, то зачем взрослой и умной женщине пускаться во все тяжкие? Ведь как бы кто ни хорохорился, любой разрыв — всегда боль. «Женщина, которая решается на такую “покупку”, получает “бокал шампанского” здесь и сейчас, а потом будь что будет, — объясняет Файнзильберг. — Она понимает, что время уходит и впереди проигрыш более молодой конкурентке. Но в данный момент она — королева. Свой бонус — молодого и красивого парня — она может себе позволить!».
Банально наигрались
Впрочем, в подавляющем большинстве финансово неравных браков более успешным партнёром выступает мужчина, который значительно старше своей избранницы, констатирует руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Чаще всего он тоже «покупает» молодость партнёрши. Но не всё так однозначно. Взросление современных молодых людей пришлось на период упадка образования. Поэтому они заметно проигрывают взрослым мужчинам в начитанности, кругозоре, компетенциях. «Вопрос: кого выберет молодая девушка — ровесника или более старшего мужчину? С большой вероятностью, второго», — уверен Хаминский.
Что же касается продажи красоты и молодости, то ещё первобытные женщины выбирали того мужчину, который мог добыть мамонта. «С тех пор ничего не изменилось, — уверяет Хаминский. — В своём выборе женщина руководствуется двумя главными факторами: сытым будущим и возможностью прожить интересную жизнь. И то и другое ей обеспечит наиболее умный и успешный партнёр».
Но есть и обратная сторона медали — у такого мужчины почти всё его время занимает работа, и на женщину его не хватает. Возникает компенсация — например, кредитка, которая вручается даме для шопинга. И чем больше таких замещений, тем быстрее супруги отдаляются друг от друга. «Одна моя 18-летняя знакомая вышла замуж за очень богатого человека, став его то ли четвёртой, то ли пятой супругой, — рассказывает Хаминский. — Бывшие жёны предупреждали её, что по достижении 23 лет он и её выгонит. Она никого не слушала: мол, у нас настоящие чувства! Но всё произошло так, как предсказывали, от развода его не остановили даже двое маленьких детей. И следующая девушка наверняка пройдёт такой же путь». В таких союзах соблюсти свои интересы поможет только брачный договор, предупреждает эксперт.
Деньги есть. А счастье?
Если про финансово зависимые браки всё понятно — в них каждый получает то, на что согласился, — то почему зачастую распадаются семьи равных по статусу и хорошо ладивших друг с другом людей, один из которых внезапно разбогател? Высокий достаток несовместим с супружеским счастьем? «В подобной ситуации возможны два основных сценария, — отмечает семейный психотерапевт Виктор Цайтлер. — В первом добытчик становится транжирой и скупает всё, в чём раньше себе отказывал. Во втором он, наоборот, оказывается скупердяем, трясётся над каждой копейкой. Это может привести к ссорам и разладу».
Многое зависит и от воспитания. Вышедший из патриархальной среды мужчина будет тяготиться ситуацией, когда семью содержит жена. Собственно, так же как и женщина, если она выросла на тех же ценностях и вынуждена быть добытчиком. А вот если оба к своим ролям относятся спокойно, то проблем не возникнет. Особняком в этом случае стоят абьюзивные отношения — здесь всё зависит от того, как долго жертва готова терпеть. Как ни парадоксально, но такой брак может быть устойчивым. «Жертве, выросшей в абьюзивной родительской семье, психологически комфортно находиться в подобной роли — она просто не знает, как построить нормальные отношения, — разъясняет Цайтлер. — А вот если тот, кем пытаются манипулировать, сопротивляется, то деньги могут выступить фактором разрушения семьи. Абьюзивные отношения не выстраиваются на деньгах, но они — инструмент манипуляции».
Так можно ли в итоге совместить финансовое благополучие и семейное счастье? Можно, уверена когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер.
И шанс выше там, где супруги одинаково относятся и к деньгам, и к способам их получения. Чтобы найти «своего» человека, существуют, к примеру, пробные браки, которые позволяют разобраться в партнёре и принять взвешенное решение.