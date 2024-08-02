Непроходящее несчастье: почему корь возвращается

Корь — это высокозаразное вирусное заболевание. Каждый инфицированный передает ее еще 12−18 окружающим людям.
Около 90% людей с плохим иммунитетом заболевают корью после контакта с вирусом. Он проникает в человеческий организм преимущественно через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и поражает Т-лимфоциты, макрофаги и прочие иммунокомпетентные клетки. Инфекция распространяется по всему телу, поражая органы, в том числе почки, легкие, печень и головной мозг.
За счет вакцинации удалось предотвратить 57 миллионов смертей от кори, однако полностью избавить мир от заболевания не удалось. Только в 2022 году от инфекции умерли 136 тысяч человек, большая часть из которых — непривитые дети до пяти лет.
Согласно последним оценкам ВОЗ, Россия входит в топ-3 европейских стран по распространенности кори. Только в 2023 году было зафиксировано 8073 случаев заболевания, что в 288 раз превышает количество зараженных в 2022 году.
Специалисты ВОЗ говорят, что рост заболеваемости корью по всему миру связан со сбоем в системе здравоохранения во время пандемии COVID-19. Снижение показателей вакцинации и эпидемического надзора по всему миру привело к тому, что миллионы детей стали уязвимыми к инфекции.
Российские медики уверены, что причиной ужасающей динамики является в том числе и увеличение потока невакцинированных лиц из стран ближнего зарубежья. Еще один немаловажный фактор — отсутствие вакцины в некоторых регионах и отказ от иммунизации.
Пособниками вспышек кори являются родители, которые отказываются вакцинировать своих детей. Они считают, что прививки опасны, так как ослабляют иммунитет ребенка.
Клиническая картина
Первые симптомы проявления кори возникают через 10−14 дней после заражения. К ним относятся:
- температура тела выше 40 ;
- кашель;
- насморк;
- конъюнктивит:
- белесые пятна на слизистых оболочках полости рта;
- коревая сыпь, которая распространяется по всему телу;
- светобоязнь;
- цефалгия (головная боль);
- увеличение лимфоузлов.
Основные симптомы исчезают через 7−10 дней, однако РНК вируса может сохраняться в различных тканях организма несколько месяцев.
Корь значительно подавляет иммунную систему. Наиболее распространенное осложнение, которое чаще всего вызывает смерть, — пневмония. Восстановление иммунитета после болезни может занять месяцы и даже годы.
Отит, вызванный корью, может спровоцировать потерю слуха, а коньюктевит — слепоту.
Миф о вакцинации против кори
Многие взрослые-антипрививочники отказываются вакцинировать своих детей из-за уверенности в том, что у них появится аутизм. Против прививок выступают также родители, у ребенка которых после прививки было диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС) и другие неврологические расстройства.
Отсутствие связей между вакцинацией против кори и аутизмом научно подтверждено.
Кому опасно делать прививку от кори и кому необходимо вакцинироваться в обязательном порядке
Детям, не болевшим корью, делать прививку необходимо дважды: в один год и шесть лет. Иммунизация может проводиться и во взрослом возрасте. Однако ключевое правило — вакцинироваться два раза.
Лицам, переболевшим корью, вакцина не требуется, так как у них выработался пожизненный иммунитет к болезни.
В перечень противопоказаний к вакцинации входят:
- первичные иммунодефицитные состояния;
- онкозаболевания;
- беременность;
- тяжелые формы аллергических реакций;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания.
Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со специалистом.
Также важно контролировать уровень антител против вируса кори не реже одного раза в пять лет. Даже при полной двукратной вакцинации риск заражения корью никогда не приравнивается к нулю.
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Анна Морозова