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Неправильное питание может привести к депрессии

Нерегулярные приемы пищи (например, откладывание завтрака) могут серьезно повлиять на психику человека. Это выяснили исследователи.

Источник: Freepik

Нечеткий график питания может привести к развитию тревожных расстройств и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета Цзяотун. Их работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели эксперимент более чем с 22 600 членами экипажей авиакомпании Китая. Так, команда исследователей отслеживала время приема пищи участников и анализировала полученные данные вместе с результатами опросов по шкалам тревожности и депрессии.

Оказалось, что те, кто работал днем и ужинал после 20:00, имели вдвое больший риск развития депрессии и на 78% более высокий риск развития тревожности по сравнению с теми, кто шел на ужин до 20:00. У тех, кто откладывал завтрак до 9:00, риск появления депрессии был выше на 73%, а тревожности — на 79%.

Вместе с тем работавшие в ночную смену или в выходные тоже имели повышенный риск развития тревожности и депрессии. Это было связано с задержками приемов пищи. Связь между нерегулярным питанием и плохим состоянием духа была особенно заметна у людей, чье расписание нарушалось из-за джетлага (синдрома смены часового пояса).

По словам исследователей, диетические ритмы у авиаперсонала варьировались в зависимости от времени полетных операций. «Эти нерегулярные ритмы питания были связаны с высокой вероятностью появления тревожных расстройств и депрессивных симптомов», — пишут авторы работы.

У людей, чьи приемы пищи умещались в пределы 12-часового окна, риск развития тревожности и депрессии был на 16−19% меньше по сравнению с теми, кто ел в более широкий временной промежуток.

Ученые полагают, что изменения времени приема пищи могут влиять на циркадные ритмы организма, вызывая сдвиги в метаболизме. Они, в свою очередь, плохо влияют на настроение.

Риск развития депрессии могут увеличить и частые переезды в детстве. Так, чем чаще ребенок переезжал до 15 лет, тем выше вероятность, что во взрослом возрасте он столкнется с проблемами с психическим здоровьем. Это выяснили ученые из Великобритании и Дании.

Айгуль Сабитова