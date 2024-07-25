Неправильное питание может привести к депрессии

Оказалось, что те, кто работал днем и ужинал после 20:00, имели вдвое больший риск развития депрессии и на 78% более высокий риск развития тревожности по сравнению с теми, кто шел на ужин до 20:00. У тех, кто откладывал завтрак до 9:00, риск появления депрессии был выше на 73%, а тревожности — на 79%.